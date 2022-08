Falck patzt erst und überzeugt dann: Werder feiert gelungenen Auftakt in Bad Königshofen

Von: Carsten Drösemeyer

Auf ihn war einmal mehr Verlass: Kirill Gerassimenko gewann sein Einzel und holte am Ende mit Cristian Pletea im Doppel den Siegpunkt für Werder. © imago IMAGES / NORDPHOTO

Start nach Maß für Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen: Beim heimstarken TSV Bad Königshofen triumphierten die Hanseaten am Sonntag nach einem wahren Thriller mit 3:2 und glänzten dabei mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Sehr zur Freude von SVW-Manager Sascha Greber: „Das war eine super Teamleistung. Jeder hat seinen Teil beigetragen. Ich bin total zufrieden. Ein Auftaktsieg ist natürlich toll fürs Selbstvertrauen.“

Bad Königshofen – Allerdings mussten die „Grün-Weißen“ weit über drei Stunden ackern, ehe sich die ersten beiden Punkte auf ihrem Konto befanden. Bereits das erste Einzel hatte es in sich. Bad Königshofens Spitzenspieler Martin Allegro und der Werder-Kasache Kirill Gerassimenko schenkten sich nichts. Satte vier Matchbälle ließ Gerassimenko im Entscheidungssatz liegen, ehe er nervenstark den fünften verwandelte.

„Punktebank“ verliert überraschend

„Das war unser Türöffner“, atmete Greber tief durch: „Ansonsten wäre es knifflig geworden.“ Falsch. Die Bremer hätten die Partie mit ziemlicher Sicherheit in den Sand gesetzt. Denn: Erst zog Bremens „Punktebank“ Mattias Falck völlig überraschend gegen Bad Königshofens Nummer zwei Filip Zeljko den Kürzeren, dann sah Marcelo Aguirre kein Land gegen den langjährigen Werder-Topspieler Bastian Steger.

Falck überzeugt im Spitzeneinzel

Bei einer Niederlage von Gerassimenko zu Beginn wäre das Match also bereits beendet gewesen, doch so durften die Norddeutschen weiter hoffen. Und dies umso mehr, da sich Falck im Spitzeneinzel gegen Allegro urplötzlich wieder von seiner Schokoladenseite zeigte. Trotz eines Wacklers im zweiten Durchgang ließ der Schwede nichts anbrennen und glich in vier Sätzen zum 2:2 aus.

Abschlussdoppel triumphiert

Also musste das Abschlussdoppel entscheiden. Noch in der Vorsaison aus Bremer Sicht nicht unbedingt ein Grund zur Freude, wie Greber einräumte: „Letztes Jahr haben wir leider die meisten Doppel in den Sand gesetzt. Aber von unserer neuen Paarung Kirill Gerassimeko an der Seite von Neuzugang Cristian Pletea versprechen wir uns einiges.“ Und das Debüt des Duos machte eindeutig Lust auf mehr. Obwohl die Hausherren mit Altmeister Steger und Kilian Ort auf eine eingespielte Paarung setzten, triumphierte das Bremer Tandem in vier Durchgängen und meißelte so das 3:2 in Stein.

Greber freut sich für Neuzugang

Insbesondere für den rumänischen Neuzugang Pletea freute sich Greber riesig: „Was für ein toller Einstieg für ihn. Cristian hat sich trotz seiner Verletzungssorgen richtig in die Partie reingekämpft.“ Eitel Sonnenschein also bei den Hanseaten: Die ersten Punkte sind im Sack, und im PSV Mühlhausen wartet am Sonntag in der heimischen Klaus-Dieter-Fischer-Halle ein durchaus machbarer Gegner.

Tischtennis-Bundesliga: TSV Bad Königshofen - SV Werder Bremen 2:3 Martin Allegro - Kirill Gerassimenko 4:11, 11:4, 6:11, 11:4, 11:13; Filip Zeljko - Mattias Falck 11:7, 11:2, 13:11; Bastian Steger - Marcelo Aguirre 13:11, 12:10, 11:4; Martin Allegro - Mattias Falck 9:11, 14:12, 4:11, 8:11; Bastian Steger/Kilian Ort - Kirill Gerassimenko/Cristian Pletea 11:8, 7:11, 10:12, 7:11.