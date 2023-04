Explosiver Rabens macht Woche perfekt: 4:1 - TuS Sulingen fertigt nach Derbysieg Sarstedt ab

Von: Julian Diekmann

Jan Rabens (beim Schuss) erwischte gegen Sarstedt einen Sahnetag. Gleich drei Treffer steuerte Sulingens Nummer 20 zum 4:1-Sieg bei. © Diekmann

Der TuS Sulingen feiert einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Das 4:1 (2:1) beim 1. FC Sarstedt war der dritte Sieg in Serie für das Team von Trainer Iman Bi Ria. Stürmer Jan Rabens erzielte dabei einen Dreierpack.

Sarstedt – Der TuS Sulingen hat seinen Höhenflug weiter fortgesetzt: Nach dem Weiterkommen im Bezirkspokal vergangene Woche gegen Bezirksligist TSV Mühlenfeld (6:5 nach Elfmeterschießen) und dem Derbysieg unter der Woche gegen Liga-Konkurrent TSV Wetschen (3:1) haben die Landesliga-Fußballer von Trainer Iman Bi Ria mit dem Erfolg beim 1. FC Sarstedt die Woche perfekt gemacht und mit dem verdienten 4:1 (2:1) am 26. Spieltag wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Dank des Sieges bauten die Sulestädter ihren Vorsprung auf Tabellennachbar TSV Godshorn, der zurzeit den ersten Abstiegsplatz einnimmt, auf drei Punkte aus, da das Team von Coach Guido Schustereit, das aktuell zwei Begegnungen weniger vorzuweisen hat als Sulingen, seine Heimpartie gegen den Zweiten STK Eilvese mit 0:2 verlor.

Fußball-Landesliga: 1. FC Sarstedt - TuS Sulingen 1:4 (1:2) Sulingen: Sänger - Rupp (67. Brockmann), Greifenberg, Fehse (82. Hollmeyer), Dieckmann (74. Bittel), Miklis (55. Schmidt), Uschpol, Hibbeler, Rabens, T. Klare, Park. Tore: 0:1 (35.) Rabens, 0:2 (39.) Rabens, 1:2 (45.+2) Bartels, 1:3 (68.) Rabens, 1:4 (77.) Greifenberg. Schiedsrichter: Alexander Jahn (TSG Ahlten).

„Ich bin eigentlich mit einem schlechten Bauchgefühl nach Sarstedt gereist. Wir hatten mal wieder enorme Personalprobleme, hatten drei A-Jugendliche und einen Zweitherrenspieler auf der Bank. Und die ersten 30 Minuten waren auch richtig schlecht von uns, da waren wir überhaupt nicht im Spiel, haben dem Gegner viel zu viel Platz gelassen“, berichtete Bi Ria: „Aber meine Jungs haben anschließend den Schalter umgelegt, eine tolle Moral an den Tag gelegt und am Ende einen absolut verdienten Sieg eingefahren. Besser hätte die Woche nicht zu Ende gehen könen.“

Jan Rabens erzielt Dreierpack für den TuS Sulingen

Dass es so gekommen ist, lag vor allem an Offensivmann Jan Rabens. Sulingens Nummer 20, der bereits gegen Wetschen getroffen hatte, erzielte gegen den Tabellenelften drei Tore. „Bei Jan ist endlich der Knoten geplatzt“, freute sich Bi Ria über die Leistungsexpolsion, die Rabens erstmals in der 35. Minute zur Schau stellte, als er sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler behauptete, in die Box zog und überlegt zum 1:0 einschoss. „Nach der Führung hatten wir endlich mehr Sicherheit“, sagte Bi Ria. Und mit dem Selbstbewusstsein im Rücken, fiel kurze Zeit später auch das 2:0 (39.). Wieder traf Rabens. Diesmal nach einer abgefälschten Flanke.

Hauke Bartels bringt Sarstedt wieder heran

Doch anstatt mit einem beruhigenden 2:0 in die Pause zu gehen, kassierte der TuS durch Hauke Bartels kurz vor dem Halbzeitpfiff wie aus dem Nichts das 1:2 (45.+2). „Hätte ich keine Erkältung gehabt, wäre das Donnerwetter in der Kabine deutlich lauter ausgefallen“, ärgerte sich der TuS-Coach über den Anschlusstreffer der Hausherren.

Lennart Greifenberg trifft per Freistoß

Doch die Spieler besänftigten ihren Trainer schnell. Vor allem einer: Jan Rabens, der in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer der Partie die Vorentscheidung erzwang. Die weite Auswärtsfahrt der Sulinger rundete der aus 18 Metern direkt verwandelte Freistoß von Lennart Greifengerg ab (74.), der wie Rabens von Bi Ria ein Sonderlob erhielt. „Jetzt wollen wir den Schwung natürlich mitnehmen und die überragende Serie am Sonntag gegen Eilvese ausbauen“, blickte der Sulinger Übungsleiter bereits voraus.