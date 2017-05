Exakt 26 Jahre nach „Otze“: Der halbnackte Gelb-Provokateur

Ein Beitrag von Malte Rehnert. Es läuft die 90. Minute – und dann wird es ziemlich bizarr. Maximilian Meyer hat soeben das Ehrentor zum 1:4 für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Sulingen II beim TuS Sudweyhe erzielt. Kein Grund für Riesen-Jubel. Eigentlich. Doch dann reißt sich plötzlich Meyers Teamkollege Maurice Krüger, der mit dem bedeutungslosen Treffer gar nichts zu tun hat, sein grünes Trikot vom Leib.

Eine schräge Szene. Allerdings wohlüberlegt. Krüger wollte ganz offensichtlich verwarnt werden, doch Schiedsrichter Noah Scheller tut dem halbnackten Gelb-Provokateur diesen Gefallen nicht. Wie der Sulinger sein Ziel doch noch erreicht, wird am Ende dieser Zeilen aufgelöst.

+ Dass Fußballer bei Verwarnungskarten taktieren, kennt man aus dem Profibereich. Unvergessen ist die „Mach et, Otze“-Aufforderung von Kölns damaligem Trainer Erich Rute-möller. Frank Ordenewitz sah 1991 im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Duisburg (3:0) Gelb, wäre für das Endspiel gesperrt gewesen. Rutemöller riet ihm, einen Platzverweis herauszuholen, was dieser durch Ballwegschlagen auch tat. Dumm nur: Er wurde nicht nur für das nächste Pflichtspiel in der Liga (damals gab es diese Regel noch) gesperrt, sondern nachträglich auch vom DFB – und verpasste das Finale. Oder die beiden Bremer Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic, die sich im März 2016 gegen Hannover absichtlich Gelb abholten, um ihre Zwangs-Auszeit im Spiel beim übermächtigen FC Bayern zu haben.

Nicht fair, sagen die einen. Taktisch clever, finden die anderen. Fakt ist: Ordenewitz, Fritz (Trikotzupfen) und Junuzovic (Zeitspiel beim Freistoß), die beide eine Geldstrafe vom DFB erhielten, haben niemandem Schaden zugefügt, keinen Gegenspieler umgeholzt.

Und so ist es auch bei Krüger. Nach dem erfolglosen Blankziehen greift er – übrigens auf den Tag genau 26 Jahre nach dem „Otze“-Aufreger – erneut in die Trickkiste. In der Nachspielzeit zögert er einen Abstoß so lange hinaus, bis ihm Scheller „endlich“ Gelb unter die Nase hält. Es ist seine zehnte, er fehlt im Heimspiel gegen Bassum. Kein Problem, denn aus beruflichen Gründen hätte er da ohnehin nicht gekonnt . . .

