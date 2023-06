Jan Linné hat wieder Lust auf Handball

Von: Malte Rehnert

Freut sich auf Vechta: Linkshänder Jan Linné. © mbo

Eigentlich war der Ex-Löwe im Handball-Ruhestand. Hier verrät er, warum er jetzt doch zum Landesligisten SFN Vechta wechselt.

Diepholz/Vechta – Ein Jahr lang hat er keinen Handball mehr angefasst, war aber trotzdem nicht ganz weg von seinem Sport. Er saß auf der Tribüne, schaute sich Spiele der Frauen und Männer von der HSG Hunte-Aue Löwen an. Oder auch mal vom TV Cloppenburg. Doch nun ist die Pause vorbei – und Jan Linné kehrt zurück auf die „Platte“. In der kommenden Saison spielt der 28-Jährige, vor seiner Auszeit ein starker Oberliga-Torjäger, für den Landesligisten SFN Vechta.

„Ich habe mich entschieden, wieder etwas zu machen. Aber nicht mehr mit so viel Aufwand“, sagt der Linkshänder. Er habe zwar auch Anfragen aus der Oberliga gehabt, „doch das passt aktuell nicht zu mir. Da hätte ich bestimmt 45 oder 60 Minuten fahren müssen.“

Als feststand, dass er wieder zum Handball greift, habe er zuerst – wie abgesprochen – mit seinem Ex-Club gesprochen. Doch die Löwen und Linné kamen nicht zusammen: „Da wird drei-, viermal pro Woche trainiert, plus Spiel.“ So intensiv will er nicht gleich wieder einsteigen. Hauptgrund für seine Zusage an Vechta mit Coach Raul Ferent und dem neuen Co-Trainer Matthias Borchardt war, „dass ich dort meine engsten Freunde treffe“. Keeper Frederik Hohnstedt und Tobias Mundhenke, ebenfalls ehemalige Löwen, spielen bei SFN. „Ich freue mich also auf alte Bekannte“, sagt Linné, „aber eben auch auf neue Leute. Das ist ein guter Mix.“ Und der Weg von seinem Wohnort Diepholz zu seinem neuen Verein sei mit etwa 15 Kilometern auch nicht weit.

Fitgehalten habe er sich, betont Linné: „Aber trotzdem muss man erst mal wieder reinkommen. Die Bewegungen beim Handball sind schon anders.“ Beim Vechtaer Vorbereitungsstart am 3. Juli legt er dann wieder richtig los. mr