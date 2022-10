Uschpol kommt, sieht und rettet das Brinkumer 1:1 bei TuSpo Surheide

Teilen

Freistoßspezialist: Eugen Uschpol sorgte für den späten Brinkumer Ausgleich. © Töbelmann

Wenige Sekunden hat Eugen Uschpol gebraucht, um seinem Brinkumer SV zumindest einen Punkt bei TuSpo Surheide zu sicher. Der Freistoßspezialist traf aus 23 Metern direkt zum 1:1. Nach dem Spiel stand vor allem Schiedsrichter Hidir Emen im Fokus.

Bremerhaven – Den „neuen“ Mike Gabel bringt nichts mehr aus der Ruhe. „Ich bin ganz tiefenentspannt“, versicherte der Trainer des Brinkumer SV, „nehme alles hin, wie es kommt.“ Wer Gabel an der Seitenlinie der Fußballfelder beobachtet, bekommt diese Aussage bestätigt. Neuestes Beispiel: Die Bremen-Liga-Partie beim TuSpo Surheide am Samstag. Trotz vieler ausgelassener Gelegenheiten seiner Brinkumer und noch mehr kritischer Schiedsrichter-Entscheidungen beim 1:1 (0:0) ließ Gabel sich nicht aus der Reserve locken.

Zwar verriet der 40-Jährige seine Einschätzung zu den kniffligen Szenen, die Hidir Emen (Bremerhaven United) zu bewerten hatte, Kritik am Unparteiischen jedoch übte er keine – und laut wurde Gabel schon gar nicht. „Ich meckere nicht mehr mit den Schiedsrichtern“, betonte er: „Sie machen ihren Job auch nach bestem Gewissen.“

Gelb statt Rot, Führungstor aberkannt, zwei strittige Elfmeterentscheidungen

Und doch ist es auffällig, dass ausgerechnet ein Referee von einem Bremerhavener Verein für ein Spiel der Brinkumer in Bremerhaven angesetzt worden war – und dieser dann auch noch mehrfach im Fokus stand. Zum ersten Mal in der zehnten Minute, als Surheides Marco Theulieres aus seinem Kasten herausgelaufen kam, den Ball aber nicht richtig klären konnte und dann 25 Meter vor dem leeren Tor Aladji Barrie foulte. Emen gab Theulieres Gelb. Nach einem klaren Foul an Kaan Er verweigerte der Unparteiische den Gästen zudem einen Elfmeter (22.).

Das vermeintliche Führungstor für den BSV erkannte das Schiedsrichter-Gespann wegen Abseits ab, Hasan Dalkiran hatte einen Freistoß von der Eckfahre im Fünfmeterraum eingeköpft (49.). Den Strafstoß, den Emen Brinkum nicht gegeben hatte, sprach er dann TuSpo zu. In einem Laufduell gingen sowohl Enes Tiras als auch ein Surheider zu Boden, von einem unfairen Arm- oder Beineinsatz war in der Szene nichts zu sehen gewesen. Mert Tayircik war’s egal, er verwandelte zum 1:0 (54.).

Erst verschießt Kaan Er vom Punkt, dann Dragan Mille

Später zeigte Emen dann auch auf der anderen Seite auf den Punkt, als Dragan Mille im Fünfmeterraum von hinten umgetreten wurde. Kaan Er trat an und scheiterte an Theulieres (78.) – doch der Assistent hatte die Fahne oben, da die Bremerhavener zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Der Elfmeter wurde wiederholt, und Mille setzte den Ball an den linken Innenpfosten. Nach dieser Aktion machte Theulieres seinem Unmut Luft, diskutierte extrem laut mit Emen und sah dafür Gelb-Rot.

Immerhin einen Standard nutzten die Brinkumer dann noch zum Ausgleich, der Sekunden zuvor eingewechselte Eugen Uschpol verwandelte einen Freistoß aus 23 Metern direkt (84.).

Trainer Gabel bemängelt „zu wenig Durchschlagskraft“

Zur Wahrheit des Spiel gehört allerdings auch, dass die Brinkumer die Partie trotz der fragwürdigen Entscheidung auf andere Weise deutlich hätten gestalten können. Sie brachen so häufig wie lange nicht durch, trafen jedoch fast immer die falsche finale Entscheidung. Barrie schoss, anstelle auf den völlig freistehenden William Hildebrand abzulegen (15.), Kaan Er wählte nach einer Ecke den Vollspann statt der Innenseite (27.), und Redouan Kaids Querpass geriet zu ungenau (34.). Bis auf einen Umschaltmoment der Bremerhavener, bei dem BSV-Keeper Hannes Frerichs eingreifen musste (61.), ging es nur in eine Richtung – doch aus dem Spiel wollte der Ball nicht rein.

„Wir kommen in die Zonen, in die wir wollen, haben dann aber zu wenig Durchschlagskraft“, analysierte der Brinkumer Trainer, der allerdings auch „das Positive“ sah: „Die Mannschaft ist als Einheit aufgetreten, hat gekämpft, füreinander gearbeitet.“ Das reicht beim „neuen“ Mike Gabel für gute Laune.

Bremen-Liga: TuSpo Surheide - Brinkumer SV 1:1 (0:0) Brinkum: Frerichs - Kaid (85. Yeboah), Tiras, Dalkiran (83. Uschpol), Sultani - Tekin, Mille - Kaan Er, Artmann, A. Barrie (46. D. Barrie) - Hildebrand (90.+2) Krajina.

Tore: 1:0 (54./Foulelfmeter) Tayircik, 1:1 (84.) Uschpol.

Gelb-Rote Karte: Theulieres (80./Unsportlichkeit).

Besondere Vorkommnisse: Theulieres pariert Foulelfmeter von Kaan Er (78.), Mille verschießt Foulelfmeter (79.).

Schiedsrichter: Hidir Emen (Bremerhaven United).