Esposito wird wieder ein „Löwe“: Torjäger kehrt zu Fußball-Kreisligist TuS Lemförde zurück

„Wenn er fit ist, wird er seine Tore machen“, sagt Lemfördes Trainer David Schiavone über Rückkehrer Giovanni Esposito (rechts). © Borchardt

Das ist ein Hammer! Giovanni Esposito kehrt zurück zum TuS Lemförde. Die Verpflichtung des 40-jährigen Knipsers gab der Fußball-Kreisligist jetzt bekannt. Und auch Philipp Tubee streift zukünftig wieder das „Löwen“-Trikot über.

Von Matthias Borchardt

Lemförde – Fußball-Kreisligist TuS Lemförde hat sich mit zwei Rückkehrern in der Offensive verstärkt. Nach kurzem Gastspiel beim Kreisligisten TSV Brockum trägt Torjäger-Dauerbrenner Giovanni Esposito (40) wieder das „Löwen“-Trikot. „Wenn er fit ist, wird er seine Tore machen. Giovanni ist ein Vollblutstürmer. Er weiß, wo das Tor steht“, sagt Lemfördes Trainer David Schiavone.

Auch Philipp Tubee kehrt zurück nach Lemförde

Außerdem kehrt der in Osnabrück wohnende Außenangreifer Philipp Tubee zurück. Der 27-Jährige spielte zuletzt beim Weser-Ems-Bezirksliga-Absteiger SV Rasensport Osnabrück. „Wir freuen uns, dass Philipp wieder da ist. Er wird uns zusammen mit Giovanni in der Offensive helfen“, unterstreicht B-Lizenz-Inhaber Schiavone.

Marcel Matos Ferreira kommt vom SC BW Vehlage

Neu dabei ist auch Defensivakteur Marcel Matos Ferreira. Der 24-Jährige kickte zuletzt beim westfälischen B-Kreisligisten SC BW Vehlage. Die beiden Albaner Mentor Metalia (18/eigene A-Jugend – Außenangreifer) und Mergim Lika (20/eigene Zweite – Außenverteidiger) sind ebenfalls neu im Kader. Neuzugang Nummer sechs ist Routinier Marc Pallentien (50) vom Bezirksligisten TuS Sankt Hülfe-Heede (wir berichteten).

Der TuS Lemförde will in der Saison 2023/2024 angreifen. „Wir wollen uns verbessern“, nennt der 43-jährige Schiavone sein Ziel. Es soll mehr als der letztjährige fünfte Tabellenplatz in der stark besetzten Kreisliga herausspringen.