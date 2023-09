Giovanni Esposito trifft und trifft: 40-Jähriger mit Doppelpack beim Lemförder 4:1 gegen Holzhausen-Bahrenborstel

Von: Julian Diekmann

Giovanni Esposito vom Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde am Ball. © Borchardt

Fußball-Kreisligist TuS Lemförde besiegt den TSV Holzhausen-Bahrenborstel mit 4:1 (1:0) - auch dank seines Routiniers Giovanni Esposito. Der 40-jährige Stürmer trifft im Heimspiel doppelt und hat nun schon sechs Ligatore auf dem Konto.

Lemförde – Eine reife Vorstellung zeigten die Kreisliga-Fußballer des TuS Lemförde am Sonntag. Mit 4:1 (1:0) bezwang die Mannschaft von Trainer David Schiavonde vor heimischem Publikum den TSV Holzhausen-Bahrenborstel. Für Lemförde war es bereits der dritte Sieg im vierten Liga-Spiel. Damit beißt sich das Team in der Spitzengruppe der Tabelle fest.

„Das war ein hochverdienter Sieg, der auch in der Höhe völlig verdient ist“, berichtete David Schiavone: „Der Sieg hätte durchaus auch höher ausfallen können. Aber leider haben wir in der zweiten Halbzeit einige sehr gute Möglichkeiten liegen gelassen.“

Mann des Spiels war Giovanni Esposito. Der 40-jährige Stürmer erzielte gleich zwei der vier Treffer – bereits seine Liga-Treffer fünf und sechs. Der Italiener war es auch, der den Torreigen in der 18. Minute eröffnete. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld stand Lemfördes Nummer 9 blank vor Holzhausens Keeper Fabian Niemeyer, behielt die Nerven und netzte zur Führung ein.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Oldie Marc Pallentien nach einer Ecke per Kopfballtreffer auf 2:0 (52.). Und als Trainer-Sohn Alessandro Schiavone in der 82. Minute Mentor Metalia bediente, stand es auch schon uneinholbar 3:0. Doch noch hatten die Hausherren nicht genug. Nur zwei Minuten später passte Amadou Jallow auf Esposito, der nur noch einschieben musste – 4:0. In der Nachspielzeit erzielte dann noch Timon Lüllmann den Ehrentreffer für die Gäste.