Esposito sorgt für die Rettung – 2:0

Torjäger des Bezirksligisten TuS Lemförde trifft gegen SC Twistringen doppelt

+ Umarmung und Glückwünsche für den Matchwinner: Lemfördes Dino Maieli gratulierte Giovanni Esposito zu seinen zwei Toren gegen den SC Twistringen. Foto: Borchardt

Lemförde - Von Matthias Borchardt. Er streckte beim Abpfiff alle viere von sich, war total platt, wurde dann vom angelaufenen Dino Maieli fast erdrückt: Dank zweier Tore von Giovanni Esposito bezwang der TuS Lemförde gestern den SC Twistringen mit 2:0 (1:0) und feierte dadurch am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga. Bei Punktgleichheit mit RW Estorf-Leeseringen belegt der Neuling aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz zwölf. Das Team aus dem NFV-Kreis Nienburg muss dagegen in die Relegation.