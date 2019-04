Esposito lässt Torgefährlichkeit einmal aufblitzen

Lemförde - Von Matthias Borchardt. Kaum etwas zugelassen: Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga erreichte gestern Aufsteiger TuS Lemförde gegen den Tabellenelften SG Diepholz ein 0:0. Die Kreisstädter blieben damit auch in der dritten Partie nach der Winterpause ungeschlagen. „Das ist ein gerechtes Ergebnis. Wir haben zu hektisch nach vorn gespielt. Letztendlich können wir mit dem Unentschieden gut leben“, unterstrich Diepholz’ Spielertrainer Marcell Katt. Der 36-jährige Routinier zählte zusammen mit Sechser Luca Vogt zu den Aktivposten.

„Wir haben kämpferisch gut dagegengehalten und fast nichts zugelassen. Unterm Strich ist das ein leistungsgerechtes 0:0“, unterstrich Lemfördes Coach David Schiavone, der nach der Partie Mittelfeldakteur Oliver Zboron im Kreis der Mannschaft verabschiedete. Der 32-Jährige geht aus beruflichen Gründen für elf Monate nach China.

Im Nachbarschaftsduell schenkten sich beide Mannschaften vor 120 Zuschauern von Beginn an nichts, gingen beherzt und engagiert in die Zweikämpfe hinein. Lemfördes Vierer-Abwehrkette passte mit den beiden Innenverteidigern Dino Maieli und Daniel Agripino gut auf die Stürmer Niko Senkler und Viktor Bart auf. Auf der anderen Seite sorgte Torjäger-Rückkehrer Giovanni Esposito stets für Gefahr, hatte aber gegen die Innenverteidiger Marcell Katt und Edgar Eirich einen schweren Stand. Die Diepholzer mussten früh umstellen, denn Alexander Wärtz schied mit einer Schulterverletzung aus (18.). Seinen Part auf der linken Außenbahn übernahm Henning Johanning. Und der eingewechselte Tim Wolfram spielte defensiv am rechten Flügel.

Nennenswerte Chancen gab’s im ersten Durchgang nur eine. Bogdan Golgot stellte Diepholz’ Torwart Cederick Heuer mit einem Flachschuss auf die Probe (13.). Ansonsten versprangen dem 34-Jährigen mehrfach die Bälle. Vogt engte den Radius des Mittelfeldantreibers erfolgreich ein.

Fünf Minuten vor der Pause traf Bart unabsichtlich bei einem Seitfallrückzieher im Strafraum Philipp Tubee mit dem Fuß im Gesicht. Der 23-Jährige verließ benommen den Platz und wurde später zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

In der zweiten Hälfte glückte den Gastgebern nach einem gelungenen Angriff ein Tor: Nach einer Rechtsflanke von Darius-Gheorghe Uibariu köpfte Esposito den Ball zum 1:0 (54.) in die Maschen. Schiedsrichter Nico Harzmeier (TuS Kirchdorf) gab den Treffer nicht, entschied auf Abseits. Diese Entscheidung war fragwürdig. Auf alle Fälle ließ der 36-jährige Esposito in dieser Szene seine alte Klasse aufblitzen. Auf der anderen Seite kamen die Diepholzer einmal gefährlich in den Strafraum: Im Gewühl beförderte TuS-Keeper Dan Zaharia einen von Bart geschossenen Ball auf Kosten einer Ecke ins Aus (59.). Die Gäste besaßen in den letzten 20 Minuten läuferisch zwar Vorteile, aber der entscheidende letzte Ball kam nicht an. Der Neuling verteidigte konsequent den einen Punkt.

Die Lemförder holten aus den ersten zwei Partien nach der Winterpause vier Zähler. In dieser Verfassung ist ihnen der Verbleib in der Bezirksliga durchaus zuzutrauen. Einsatz und Kampf stimmen.