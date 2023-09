Statt Medaille nur Platz neun für Carolin Evers bei Siebenkampf-DM – „es kann nicht immer alles gut laufen“

+ © görlitz Auch mit der Kugel blieb Carolin Evers bei der Siebenkampf-DM in Hannover unter ihren Möglichkeiten. © görlitz

Die Enttäuschung war da, es flossen auch einige Tränen – aber am Tag nach dem Wettkampf meinte Carolin Evers: „Ich habe alles gegeben. Und es kann nicht immer alles so gut laufen wie in Sarstedt, als ich bei der Landesmeisterschaft 3 727 Punkte gemacht habe.“

Hannover – Beim Saisonhöhepunkt in Hannover, der Deutschen Meisterschaft der Siebenkämpferinnen in der Altersklasse W 15, reichte es für die 15-Jährige vom LC Hansa Stuhr zu 3 578 Punkten, was in der Endabrechnung den neunten Platz bedeutete. Mit ihrer Punktzahl von Sarstedt wäre Evers Zweite geworden.

Trainer Berthold Buchwald nannte einige Gründe, warum es mit dem Podium nichts geworden ist: „In fünf von sieben Disziplinen konnte Carolin ihre Bestmarken nicht erreichen, hat sie teilweise auch deutlich verfehlt. Zudem war die Vorbereitung sicherlich nicht optimal, weil sie vor den Meisterschaften nur etwa drei Wochen durchtrainiert hat.“ Evers kontert: „Nach der Hochsprung-DM in Stuttgart hatte ich Rückenprobleme. Deshalb war die Pause ganz gut.“



Am ersten Tag in Hannover waren besonders die 100 Meter gar nicht nach dem Geschmack der Stuhrerin, denn 13,57 Sekunden sind etwa eine halbe Sekunde unter ihrem Level – und das kostet wertvolle Punkte. Auch im Kugelstoßen (8,90 m) lief es gar nicht nach Wunsch. Ganz stark war allerdings der Hochsprung, wo Evers vor Wochen immerhin deutsche Vizemeisterin geworden ist. 1,67 Meter waren nur zwei Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung.



Nein. Ich werde hier im Verein sehr gut unterstützt

Auch am zweiten Tag klappte nicht alles optimal. Der Speer flog nur auf 27,46 Meter – gut fünf Meter unter Bestweite. „Dafür hat Carolin über die bei Mehrkämpfern nicht gerade beliebten 800 Meter zum Schluss gut ausgesehen und sich in der Endabrechnung noch vom zwölften auf den neunten Platz vorgearbeitet“, lobte Buchwald: „Das war ein versöhnliches Finale.“



Gute Athleten kommen leicht in den Fokus von anderen Clubs. Bei Carolin Evers, deren Mutter Andrea im Nachwuchstraining des Clubs extrem aktiv ist, ist diese Gefahr noch nicht sehr groß: „Ich habe noch nicht an einen Vereinswechsel gedacht, weil ich hier im Verein sehr gut unterstützt werde.“



Der letzte große Wettbewerb steigt in knapp einer Woche mit dem Ländervergleich, wo Evers für Niedersachsen im Hochsprung viele Punkte sammeln soll.