„Es ist Licht am Ende des Tunnels“: TSV Wetschen empfängt OSV Hannover - Personallage wird besser

Von: Tom Springer

Macht sich so seine Gedanken: Wetschens Trainer Björn Wnuck hadert wegen der vielen Ausfälle im Team. Trotzdem weiß er um die Stärke seiner Mannschaft. © Cord krüger

Es geht Schlag auf Schlag in der Fußball-Landesliga. Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den TuS Garbsen empfängt der TSV Wetschen bereits am Dienstag (19.30 Uhr) den OSV Hannover zum nächsten Heimspiel.

Wetschen – Die Liste ist lang beim TSV Wetschen, sehr lang. „Bei der Summe der Spieler ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten“, gibt Trainer Björn Wnuck zu, als er aufzählen soll, wer ihm am zweiten Landesliga-Spieltag gegen den OSV Hannover (Dienstag, 19.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird. Zahlreiche Akteure fehlen wegen verschiedenster Verletzungen, es gibt aber auch Rückkehrer.

Claas Langhorst und Joshua Heyer kehren wohl zurück

Als „minimal besser“ beschreibt Wnuck die Personalsituation, weil Angreifer Claas Langhorst und Abwehrmann Joshua Heyer wieder dabei sein sollten. Bald wieder zurück sein könnten auch Alen Suljevic, Philip Kürble, Sören Sandmann und Louis Thelken. Dass einer dieser oder der weiteren Verletzten bereits gegen den OSV wieder auflaufen kann, „wäre eher eine Überraschung“, dämpft Wnuck aber die Hoffnungen.

Der 38-Jährige ist längst auf Spurensuche gegangen, warum es gleich zu Beginn der Spielzeit so viele Verletzte gibt. „Es kommen verschiedene Sachen zusammen. Man muss das immer im Einzelfall sehen“, schildert er, resümiert aber deutlich, „dass wir einfach eine viel zu kurze Pause hatten. Zwei Wochen Pause, das ist Bullshit!“

Ein Trainer arbeitet in den Einheiten nur mit den Wetscher Rekonvaleszenten

Aber damit müssen sie in Wetschen jetzt umgehen. „Grundsätzlich hinterfragen wir alles und überlegen, was wir noch tun können“, erklärt Wnuck und skizziert die Wetscher Maßnahmen: „Wir führen die Jungs langsam und gezielt, aber auch individuell im Rahmen dessen, was sie wieder können, ans Mannschaftstraining ran. Ein Trainer pro Trainingseinheit arbeitet nur mit den Rekonvaleszenten. Unsere Physios sind öfter da, um im Bereich der Pflege zu arbeiten.“

Dass nach dem Auftaktsieg gegen den TuS Garbsen (1:0) jetzt das zweite Spiel innerhalb von vier Tagen ansteht, „ohne den normalen 18er Kader zu haben, ist nicht ideal“, meint Wnuck, betont aber: „Da müssen wir jetzt durch. Und es ist ja auch Licht am Ende des Tunnels, dass mehrere Jungs bald wieder komplett im Training drin sind.“

Komplett ausgeruht dürften am Dienstagabend derweil die Gäste aus Hannover sein. Deren Gastspiel beim 1. FC Wunstorf am vergangenen Samstag war – wie so viele Fußballspiele am Wochenende – ausgefallen. „Das erste Punktspiel ist eine Standortbestimmung“, glaubt Wnuck an einen kleinen Vorteil für seinen TSV: „Weil sie das nicht hatten, würde ich vom Gefühl her sagen, dass es für uns besser ist.“

Wnuck erwartet „ein ansehnliches, gutes Spiel“

Auf die leichte Schulter nehmen wird er den OSV deshalb aber sicher nicht. „Das ist eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Gerade in der Mitte, aber auch auf dem Flügel haben sie Jungs, die nach vorne spielen wollen. Das ist eine andere Ausgangslage als am Wochenende.“ Dementsprechend erwarte er „ein Spiel, in dem beide Teams aktiv und offensiv Fußball spielen wollen. Das kann auf jeden Fall ein ansehnliches, gutes Spiel werden.“

Dass Wetschen wegen der Verletzungssorgen als Underdog in das Duell Fünfter gegen Vierter der Vorsaison geht, findet Wnuck nicht: „Wir haben immer noch eine Top-Mannschaft auf dem Platz. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken.“