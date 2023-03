„Es fühlt sich noch an wie Urlaub“: Ex-Löwen Linné und Quader vermissen den Handball nicht

Von: Malte Rehnert

Ex-Löwe Jan Linné (Mitte) sah das Topspiel der Löwinnen live auf der Tribüne. © Rehnert

Jan Linné und Cedric Qauder waren Leistungsträger bei der HSG Hunte-Aue Löwen. Nun spielen sie kein Handball mehr, sondern schauen nur noch zu - beim Topspiel der Löwinnen gegen „Fripe“ (33:24) saßen sie auf der Tribüne. Linné durfte sich sogar noch über den Hauptpreis bei der Verlosung freuen. Was die beiden aktuell machen und ob sie sich eine Rückkehr vorstellen können, verrieten sie der Kreiszeitung.

Diepholz – Den ersten Aufruf bekam Jan Linné gar nicht mit. Während der Halbzeit des Oberliga-Topspiels zwischen der HSG Hunte-Aue Löwen und der SG Friedrichsfehn/Petersfehn (33:24) war der 28-Jährige am Samstagabend auf der Tribüne in einen gemütlichen Schnack mit alten Bekannten vertieft. Dann die zweite Durchsage – und der ehemalige HSG-Handballer staunte. Er hatte bei der Tombola den Hauptpreis gewonnen! Einen hochwertigen Tischgrill. „Ja, cool – dachte ich. Eine schöne Aktion“, findet Linné. Weil er aber schon einen Grill hat, verschenkte er ihn direkt an seine Schwester Inga: „Die kann ihn gut gebrauchen.“

Linné sah in dieser Saison bereits das zweite Heimspiel der Löwinnen live und lobt: „Man spürt richtig die Euphorie.“ Auch sein langjähriger Teamkollege Cedric Quader hatte sich, nicht zum ersten Mal, unter die Zuschauer gemischt. Der 30-Jährige war Kapitän der Hunte-Aue Löwen, ehe er seine Karriere im Sommer beendete und sich nun anderen Hobbys widmet. Er saß in der voll besetzten Mühlenkamphalle neben Nils Mosel, dem früheren Rechtsaußen der HSG, und verfolgte gebannt das Gipfeltreffen. Mit gutem Ausgang für die Gastgeberinnen, die durch den Sieg vor 500 Zuschauern an die Tabellenspitze stürmten. „Eine wahnsinnige Leistung“, schwärmt der frühere Kreisläufer, „und das von einem Aufsteiger, der jetzt da oben steht. Die Damen machen insgesamt ganz, ganz viel richtig – und das wird belohnt.“

Tribünen-Gäste: Cedric Quader (links) und Nils Mosel, beide ehemalige HSG-Handballer, waren beim Gipfeltreffen in der Diepholzer Mühlenkamphalle live dabei. © Rehnert, Malte

Linné und Quader haben noch die Zeiten erlebt, als ihre Herrenmannschaft in Diepholz vor vollen Rängen spielte. Doch im Sommer musste sie runter in die Verbandsliga. „Leider sind sie dort im Moment eher im Niemandsland der Tabelle“, bedauert Quader.

Wehmut oder ein Kribbeln kam bei den beiden Leistungsträgern a. D. beim Besuch an alter Wirkungssstätte allerdings nicht auf. Die Auszeit, die er sich selbst verordnet hatte, fühle sich „noch immer an wie Urlaub“, meint Linné, der als Rechtsaußen oder im halbrechten Rückraum in den vergangenen Jahren stets zu den besten Schützen der Oberliga gezählt hatte. Der Linkshänder habe seinem Sport alles untergeordnet und sei deshalb nie wirklich flexibel gewesen: „Ich war quasi immer auf dem Sprung. Jetzt kann ich auch mal kurzfristige Termine wahrnehmen, spontaner sein. Das ist angenehm, das genieße ich.“ Fitnesstraining, Laufen, Radfahren – das sind nun seine sportliche Aktivitäten. „Den Handball“, sagt Linné, „vermisse ich noch nicht“. Seit dem Saisonende vor knapp einem Jahr habe er keinen Handball mehr angefasst und die Anfragen anderer Vereine („klar gab es einige“) alle abgelehnt. Trotzdem ist es gut möglich, dass er – wann auch immer – auf die „Platte“ zurückkehrt: „Das möchte ich nicht ausschließen.“

Ein richtig geiles Handballspiel, das kann man nicht anders sagen. Und dann die volle Halle mit der super Stimmung – so wünscht man sich das.

Bei Quader dagegen deutet nichts auf ein Comeback hin. „Mit dem Kapitel habe ich abgeschlossen. Ich habe genug andere Sachen um die Ohren, bin gut ausgelastet“, betont der 31-Jährige. Nach seinem Ausstieg suchte der einstige Abwehrchef eine sportliche Abwechslung – und fand sie beim Crossfit. In Lohne und Vechta trainiert er täglich. „Das ist meine neue Passion“, erzählt Quader und fügt mit einem Schmunzeln an: „Ich bin jetzt fitter denn je.“