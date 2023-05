Erster, Zweiter oder Dritter - Löwinnen im Meister-Showdown der Oberliga

Von: Matthias Borchardt

Im Rückraum gefordert: Löwin Lina Witte (beim Wurf) muss in Abwesenheit ihrer Schwester Karla (r.) am Samstag in Dinklage noch mehr Verantwortung übernehmen. © rehnert

Die HSG Hunte-Aue Löwen bestreitet am Samstag ihr letztes Saisonspiel in der Handball-Oberliga der Frauen. Beim TV Dinklage muss ein Sieg her, um die kleine Meisterchance zu wahren. Wer sich den Titel schnappt, wird aber erst am Sonntag nach dem Spiel des TV Oyten feststehen. Geradezu unglaublich: Am Ende kann ein mickriges Törchen entscheiden, wer Meister wird.

Diepholz – Wer wird Meister in der Handball-Frauen-Oberliga? Eine Antwort gibt es erst am Sonntag nach dem letzten Spiel der Saison zwischen dem Tabellenzweiten TV Oyten (38:12 Punkte) und dem MTV Tostedt (14.30 Uhr). Nur der TVO hat für die Dritte Liga gemeldet und wird somit auf jeden Fall aufsteigen. Auch im Titelrennen hat das Team im spannenden Dreikampf die besten Karten. Doch die anderen zwei dürfen noch ein bisschen hoffen. Der punktgleiche Verfolger HSG Hunte-Aue Löwen muss bereits am Samstag um 16.30 Uhr beim stark abstiegsgefährdeten TV Dinklage ran. Die SG Friedrichsfehn/Petersfehn gewann am Mittwoch bei der SG Neuenhaus/Uelsen (38:27) ihr letztes Spiel und ist aktuell Erster (40:12).

Sollten am Ende alle Drei punktgleich sein, entscheidet der direkte Vergleich. Und hier hat Oyten die Nase vorne – mit der Winzigkeit von einem Tor gegenüber den Löwinnen. Dass der finale Spieltag in diesem spannenden Rennen nicht parallel ausgetragen wird, findet Jens Schoof „nicht unglücklich. Wir haben bei solchen Entscheidungen ja vor ein paar Jahren umgeschwenkt vom Torverhältnis auf den direkten Vergleich. Da müssen wir jetzt, finde ich, keine Klimmzüge mehr machen, dass alle zur gleichen Zeit spielen“, sagt der Vizepräsident Spieltechnik im HVNB.

Vermutlich wird sich Oyten am Ende neben dem Aufstieg auch noch die Meisterschaft sichern. An einen Ausrutscher des Titelfavoriten glaubt bei den Löwinnen kaum einer. „Oyten lässt sich das nicht mehr nehmen“, mutmaßt Rückraumspielerin Lina Witte (26).

Wenn jemand vorher gesagt hätte, dass wir als Aufsteiger so eine starke Saison in der Oberliga spielen, hätte man wohl geantwortet: ,Der ist nicht ganz dicht.‘ Oder: ,Träum weiter´.

Trotzdem will die HSG mit einem Sieg ihre Mini-Chance wahren – auch wenn es nicht leicht werden dürfte. „Dinklage wird alles versuchen, da erwartet uns einiges, zumal wir ohne Harz spielen“, sagt Witte. „Wir sind der Favorit, aber es wird schwer“, meint auch Kreisläuferin Laura Scheper. Obwohl der Gegner den schwächsten Angriff der Oberliga hat, rechnet Coach Klaus Klostermann mit einem „spannenden Ding. Denn Dinklage hat nichts zu verlieren.“

Der TVD hat nach dem Trainerwechsel unter der neuen Regie von Fabian und Heidi Winter mehrere Siege eingefahren und hofft darauf, den TV Neerstedt noch vom Relegationsplatz verdrängen zu können. Dafür braucht es Punkte. Die meiste Gefahr droht den Löwinnen von Rückraumakteurin Lena Kampers (90/63 Tore).

Dass Torjägerin Karla Witte (weilt auf einer Hochzeit) den Gästen – wie beim 23:13 im Hinspiel – fehlt, „können wir ganz gut auffangen“, glaubt Lehramtsstudentin Scheper und betont: „Wir wollen uns zum Abschluss für die gute Saison richtig belohnen.“

Fans können die „Lady Lions“ kostenlos im Bus begleiten. Abfahrt: 14.45 Uhr vom Aldi-Parkplatz in Diepholz.