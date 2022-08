Traumtore satt: TuS Sulingen feiert beim TSV Godshorn ersten Saisonsieg

Von: Felix Schlickmann

Deckel drauf: Devin Schmidt (rechts) sorgte mit seinem tollen Heber spät für das 4:2. © Töbelmann

Der TuS Sulingen hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Nach dem 4:2 beim TSV Godshorn geriet Trainer Iman Bi Ria ins Schwärmen.

Langenhagen – Die ersten Worte an seine Mannschaft wählte Iman Bi Ria am Dienstagabend weise. „Geht doch!“, rief der Trainer den Fußballern des TuS Sulingen entgegen. Diese Aussage lässt einen gewissen Interpretationsspielraum und kann durchaus doppeldeutig aufgenommen werden. Einerseits: Endlich hatte der Landesligist durch das 4:2 (2:2) beim TSV Godshorn den ersten Saisonsieg eingefahren. Andererseits: Warum haben die Sulestädter bis zum vierten Auftritt gebraucht, um ihr strahlendes Gesicht erstmals zu zeigen?

Bi Ria ging unmittelbar nach dem Abpfiff in die Analyse. „Der eine oder andere hat vielleicht gedacht, es geht von alleine“, erklärte er: „Es lag am Willen, der war einfach nicht so da.“ Dass es nun Klick gemacht hat, läge am „klärenden Gespräch“, das die Sulinger zuletzt geführt hatten und von dem Bi Ria bereits im Vorfeld der Godshorn-Partie berichtete hatte. „Ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben“, meinte er.

Greifenberg eröffnet, Durmaz‘ imposanter Volley

Denn am Dienstag war plötzlich alles da: Wille, Einsatz- und Laufbereitschaft – eben die Attribute, die von Trainern gerne als „Grundtugenden“ bezeichnet werden. Von Beginn an warfen sich die Gäste voll rein – und wurden von Lennart Greifenberg belohnt. Der Führungsspieler drosch einen Abpraller nach einem Standard aus knapp sechs Metern in den Winkel (20.). Dass es nun lief bei den Sulestädtern, verdeutlichte Sercan Durmaz neun Minuten später: Aus 30 Metern traf der Neuzugang den Ball aus der Luft derart perfekt, dass dieser direkt in den Winkel rauschte. Ein „Riesen-Traumtor“, staunte Bi Ria.

Es sprach für seine Spieler, dass sie sich auch von dem doppelten Schock vor der Pause nicht aus der Ruhe bringen ließen. Einen starken Spielzug schloss Godshorns Joel Guerrero-Diz auf Ablage des auffälligen Jovan Grozdanic ab (37.). Nach einem Abstimmungsfehler in der TuS-Hintermannschaft legte Guerrero-Diz zum Doppelpack nach (40.).

Bi Ria: „Überragende, richtig geile Teamleistung!“

Doch trotz des schlechten Gefühls zur Pause kamen die Sulinger keinesfalls verunsichert aus der Kabine – im Gegenteil: Julian Fehse eroberte einen Ball, sein Schnittstellen-Pass fand Thomas Marz, der seinen Gegenspieler kreuzte und trocken zur erneuten Führung traf (55.). „Überragend gespielt“, kommentierte Bi Ria, der auch für das 4:2 die Bezeichnung „Traumtor“ übrig hatte: Der eingewechselte Devin Schmidt hob den Ball aus 30 Metern über TSV-Keeper Fabrice Konrad hinweg (90.+2) – die Entscheidung.

Der Trainer kam aus dem Loben praktisch gar nicht mehr heraus. „Nach dem Kollektivversagen im ersten Spiel könnte ich heute im Positiven jeden herausnehmen“, betonte er: „Das war eine überragende, richtig geile Teamleistung!“ Nicht der erste Sieg an sich, sondern „die Art und Weise“, wie seine Mannschaft diesen eingefahren hatte, imponierte Bi Ria. „Hut ab, dass die Mannschaft so zurückgekommen ist nach drei Niederlagen“, schwärmte er: „Das war Wahnsinn, wirklich! Ich muss den Jungs ein Riesenkompliment machen.“

Stenogramm TSV Godshorn - TuS Sulingen 2:4 (2:2) - Sulingen: D. Schröder - Durmaz (74. Czyborra), Rupp, Greifenberg, Fehse, Miklis (90.+4 Mokua), Hwi Tae (46. Dieckmann/84. Schmidt), Stöver, Rabens, Marz, Klare. Tore: 0:1 (20.) Greifenberg, 0:2 (29.) Durmaz, 1:2 (37.) Guerrero-Diz, 2:2 (40.) Guerrero-Diz, 2:3 (55.) Marz, 2:4 (90.+2) Schmidt. Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (SpVg Laatzen).