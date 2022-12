TSV Wetschen nach 2:0 Dritter: Erst Torge Rittmeyer entriegelt Eldagsens Gehäuse

Von: Cord Krüger

Teilen

Erleichterung: Das 1:0 von Torge Rittmeyer (r.) brachte den TSV Wetschen gegen Eldagsen auf Kurs. Kollege Philip Kürble (M.) war einer der ersten Gratulanten. © Krüger

Toller Abschluss des Fußball-Jahres! Der TSV Wetschen feiert einen 2:0-Heimsieg gegen Eldagsen und klettert auf Platz drei der Landesliga - allerdings war es ein sehr hartes Stück Arbeit.

Wetschen – Pure Verzweiflung: Selbst in der letzten Minute, als dieses Landesliga-Duell längst entschieden war, gönnte Marcel Bürst Moritz Raskopp keinen Treffer. Der bärenstarke Torwart des FC Eldagsen brachte seinen Körper noch in diesen Schuss des Stürmers vom TSV Wetschen. Raskopp sackte auf die Knie und hämmerte die Fäuste auf den Wetscher Rasen. „Mulle“ sollte sich jedoch nicht zu sehr grämen, denn der Angreifer hatte beim 2:0 (0:0)-Heimsieg beide Tore vorbereitet. Das erste per Pfostenkracher, nach dem der am Samstagabend überragende Torge Rittmeyer den Ball durch energisches Nachsetzen im kurzen Eck versenkte (71.). Und den Freistoß für Kevin Reinkings feine Klinge zum 2:0 (86.) hatte der 21-Jährige ebenfalls herausgeholt.

Das reichte den Fußballern von Trainer Oliver Marcordes, um im letzten Spiel des für sie überragenden Jahres auf Platz drei zu klettern. „Aber das bedeutet noch nichts“, beschwichtigte der Coach, wenngleich er seinem Personal „höchsten Respekt“ für die Teamleistung in dieser und allen vorherigen Partien bescheinigte, von denen sie seit März saisonübergreifend nur sechs verloren hatten.

Dieser letzte Erfolg war ein Resultat des Wetscher Willens, „ein hartes Stück Arbeit“, gab Sechser Reinking zu: „So lange es 0:0 stand, mussten wir gehörig aufpassen.“ Denn die abstiegsbedrohten Eldagser gingen vor 70 Zuschauern bei Eiseskälte unter Flutlicht früh ins Pressing, fighteten um jeden Ball, hielten die Ordnung und konterten schnell. „Sie haben das gut gemacht, waren richtig griffig und giftig“, fand Marcordes, „aber unser Sieg war hochverdient.“ Denn „hinten“, erinnerte Reinking, „haben wir nicht viel zugelassen“. Und wenn es bis zur Schlussphase trotz des nach einer Stunde gebrachten Moritz Raskopp als drittem Stürmer und der Einwechslung von Hinnerk Mittendorf als nächstem Angreifer immer noch torlos gestanden hätte, „wäre zusätzlich Ramiz Pasiov mit nach vorn gekommen“, sagte Marcordes über den etatmäßigen Offensivmann aus dem Abwehrzentrum. Doch es reichte auch so. Dank Rittmeyers „Brustlöser“, wie sein Trainer das Tor des Flügelflitzers titulierte. Zudem „hat sich Torge damit für seine starke Leistung belohnt“.

Spieler des Spiels: Torge Rittmeyer Robust und schnell unterwegs – erst auf dem rechten, später auf dem linken Flügel. Mit dem 1:0 durchschlug er den gordischen Knoten.

Zunächst rauschte er regelmäßig über die rechte Seite heran – über links fand der TSV bis zur Pause kaum statt. Gleichwohl kontrollierten die Platzherren von Beginn an das Spiel. Die beiden Stürmer Philip Kürble und Alen Suljevic hatten schon nach einer Minute gute Szenen, die erste große Chance vereitelte aber Bürst per Fußabwehr gegen Kürble (12.). Kurz darauf köpfte Ricardo Tenti eine Ecke von Rittmeyer knapp drüber (13.). Ein Rittmeyer-Geschoss parierte Bürst stark (18.). Nach einer weiteren guten Rittmeyer-Ecke brachte Kai Wessels die Kugel aus spitzem Winkel ebenfalls nicht am Keeper vorbei (23.) – das war es dann an gefährlichen Szenen bis zur Pause.

Nach dem Wechsel musste Bürst wieder ausbürsten – wie im ersten Durchgang per Fuß allein gegen Kürble (65.). Sechs Minuten später dann hatte ihn Rittmeyer bezwungen – nach einer Hereingabe des wieder mal lauf- und zweikampfstarken Rechtsverteidigers Finn Raskopp auf seinen Bruder Moritz. Dessen Flachschuss klatschte an den Innenpfosten, den Abpraller drosch der 22-Jährige ins kurze Eck. Bürst war noch dran, aber vergeblich. Dafür siegte er im Rauslaufen gegen Moritz Raskopp (75.).

„Der Torwart hat eine Wahnsinnsleistung gezeigt“, lobte ihn Marcordes. Gegen Reinkings Freistoß aus 17 Metern war der 34-Jährige jedoch machtlos. „So kurz vor dem Sechzehner kriege ich das Ding ganz gut über die Mauer“, kommentierte der Kunstschütze seinen dritten Freistoßtreffer der Saison. Mit dem hatte er Eldagsen dann den Stecker gezogen.