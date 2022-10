Erst rechts, dann links, dann knipsen: Brinkums torgefährlichster Mann Kaan Er und seine Marotte

„Junger Spieler auf gutem Weg“: Das sagt Brinkums Trainer Mike Gabel über Kaan Er (im Bild), der am vergangenen Wochenende doppelt traf. © Schlickmann

Erst rechts, dann links. So schnürte sich Kaan Er in der Brinkumer Umkleide am vergangenen Samstag seine Fußballschuhe – so wie immer. Nachdem der 20-Jährige auch den Blumenthaler Platz in dieser Abfolge betretten hatte, knipste er doppelt für den Bremen-Ligisten. Der Offensivspieler mit der besonderen „Marotte aus Aberglaube ohne tiefere Bedeutung“ hatte damit erheblichen Anteil am 4:0 über den Blumenthaler SV und damit auch an der Erlösung für das Team von Mike Gabel.

Brinkum – Schließlich hatte sich der BSV-Trainer so seine Gedanken gemacht, wie es nach der Lustlos-Leistung beim 0:3 gegen Schwachhausen, dem „schlechtesten Spiel“ in seiner gut dreijährigen Amtszeit, weitergehen soll. Vor der Heimpartie gegen den Tabellenvierten SV Hemelingen (Samstag, 14.00 Uhr) ist Gabel wieder versöhnlicher gestimmt. „Jeder hat für jeden gekämpft. Nach Ballverlusten hat das Team sofort wieder gegen den Ball gearbeitet“, erklärt der 40-Jährige mit Rückblick auf das Blumenthal-Match, schiebt jedoch hinterher: „Alles andere hätte mich auch enttäuscht.“ Rücktrittsgedanken habe der Coach zwar nicht gehabt – „so weit war es noch nicht“ – doch den Schwachhausen-Schock habe er erstmal verkraften müssen. Gabel wollte das Team unmittelbar danach nicht sehen – eine Schutzmaßnahme, denn „ich spreche alles sehr direkt an“.

„Ich stehe zu 100 Prozent hinter Mike“

Für Kaan Er ist der Fall klar: „In die Situation vorher haben wir Spieler uns gebracht, nicht der Trainer. Ich stehe zu 100 Prozent hinter Mike. Er ist in menschlicher und sportlicher Hinsicht ein sehr, sehr guter Trainer.“ Das habe der Linksfuß bei der Aussprache ohne Coach im Kreise der Mannschaft auch so formuliert: „Jeder durfte an dem Dienstag nach dem Schwachhausen-Spiel etwas sagen.“

„Kaan ist ein bisschen schüchtern, ein richtig guter Kerl“

Gabel meint im Nachhinein: „So etwas ist auch mal reinigend. Und: das Team hat miteinander gesprochen.“ Im Sinne der Gemeinschaft habe man sich als Mannschaft jetzt einige Sachen überlegt, so Kaan Er: „Zum Beispiel, dass wir freitags nach dem Training zusammen eine Kiste trinken.“ Gleich zwei davon hatte der Delmenhorster Verwaltungsfachangestellte bei der Kfz-Zulassungsstelle einst zu seinem Einstand selbst springen lassen. „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen“, erklärt der mit vier Liga-Treffern torgefährlichste Brinkumer, der erst kurz vorm ersten Spieltag von Werder Bremens U 23 kam. „Kaan ist ein bisschen schüchtern, ein richtig guter Kerl“, meint Gabel: „Er hat unheimlich viel Potenzial, eine gute Schusstechnik und bewegt sich gut im Raum. Im Moment sehen wir nur einen Bruchteil von dem, was er kann. Denn er spielt dort, wo wir ihn gerade brauchen.“ Für alles andere sei die Ausfallliste zu lang.

Luiz Adjei und Yassin Bekjar fallen aus

Neben verletzten Stützen wie Esin Demirkapi (Schambeinentzündung) fehlen nun auch Luiz Adjei (Oberschenkelzerrung) und Yassin Bekjar (Gelb-Rot). „Ich war oft Rechtsaußen, sehe mich aber eher als hängende Spitze“, erklärt Kaan Er, der für die Weltmeister Andres Iniesta und Mesut Özil schwärmt. Wo auch immer der Galatasaray-Fan am Samstag aufläuft, er wird sich zuerst den rechten Schuh schnüren.