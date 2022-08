Erst Doppelpack, dann Stoppelmarkt: Meyer feiert mit Neuenkirchens Kollektiv Top-Start

+ © Töbelmann Weiter mit Kapitänsbinde und Kniebandage – und weiter brandgefährlich: Maximilian Meyer schnürte am Wochenende seinen nächsten Doppelpack für Neuenkirchen. Durch den Aufstieg hat sich dennoch vieles verändert, sagt der Stürmer. © Töbelmann

Trotz dieses kollektiven Kraftakts in der Gluthitze vom Samstag wollten sie noch ein bisschen Strecke machen. 35 Kilometer. Zum Glück mit dem Taxibus. „Wir sind fast geschlossen zum Stoppelmarkt nach Vechta gefahren“, berichtet Maximilian Meyer vom Abendprogramm nach dem perfekten Start seines TV Neuenkirchen in die Fußball-Bezirksliga. Dieses 3:2 über Meisterschafts-Mitfavorit TSV Mühlenfeld, diesen imposanten Arbeitssieg nach zweimaligem Rückstand, mussten der Spieler des Wochenendes und seine Teamkollegen feiern. Und das dauerte eben. „Ich war so gegen halb drei zu Hause“, schildert der Doppel-Torschütze grinsend.

Neuenkirchen – Neuenkirchens Knipser vom Dienst der zurückliegenden Aufstiegsrunde war damit mal wieder vorangegangen. Ganz Kapitän eben. Erst verwandelte er den Strafstoß zum 1:1 nach Foul an Hassan Ibrahim (34.), dann versenkte der angehende Lehrer jenen Elfer, den Jan Hülseberg herausgeholt hatte, zum 2:2 (50.). Nervosität am Punkt? „Nö, Elfmeter liegen mir eigentlich ganz gut“, verrät der 25-Jährige. Am Samstag entschied er sich „für zweimal rechts – einmal halbhoch, einmal höher“. Aus dem Spiel heraus boten sich ihm diesmal nicht so viele Gelegenheiten, „höchstens eine oder zwei Halbchancen“. Aber Mühlenfeld ist ja auch keine Laufkundschaft.

„Da fühle ich mich am wohlsten“ - Meyer über seine Position

Und so hofft „Maxi“, dass er für Bezirksliga-Rückkehrer TVN weiter im Sturmzentrum auflaufen darf: „Da fühle ich mich am wohlsten. Und ich glaube, dass ich der Mannschaft dort am meisten weiterhelfen kann.“

Seinen Status als etatmäßiger Elfmeterschütze hat er damit gegenüber dem neuen Trainer Mustafa Cali schon mal untermauert. „Aber ,Musti’ ist auch keiner, der hier alles auf links drehen will“, berichtet der Angreifer und feixt: „Er fügt sich gut bei uns ein.“

Gründe zu großartigen Umstellungen gebe es auch nicht, meint Meyer: „Unser 4-2-3-1 aus der Hinrunde hat sich bewährt, wir haben alle richtig Bock aufs Training und – es hört sich jetzt zwar abgedroschen an – wir sind wirklich ein echtes Team, eine Einheit. Und dieser Zusammenhalt zeichnet uns aus. Wie wir nach zwei Rückständen so wiedergekommen sind, spricht für alle.“ Fünf Minuten vor Schluss sorgte Sascha Timme dann sogar noch fürs 3:2-Siegtor. Der Türöffner für einen langen Party-Abend zwischen „Wunderbar“-Zelt und „Niedersachsenhalle“, allerdings für Neuenkirchener Verhältnisse keine Sensation.

Neuenkirchener Comeback-Qualitäten

Schon in der jüngsten Kreisliga-Saison hatten manche Gegner den TVN frühzeitig als geschlagen geglaubt – und mit dessen Auferstehungen auf diversen Plätzen teils ein böses Erwachen erlebt. Laut Meyer der beste Beleg für die Eingeschworenheit und das Selbstbewusstsein, es gemeinsam schaffen zu können. Gleichzeitig stellt er heraus, „dass wir, die schon länger hier sind, die Neuen sofort integriert haben. Es macht Spaß.“

Und den wünscht sich der Offensivmann auch für die kommenden Wochen. Seine öfter mal herausspringende Kniescheibe blieb zuletzt stets dort, wohin sie gehört, „da gibt’s zurzeit keine Probleme.“

Der Knipser plant eine mehrwöchige Reise

Irgendwann in nächster Zeit wird er nach nun abgeschlossener Masterarbeit aber zu seiner schon länger geplanten mehrwöchigen Reise in die weite Welt aufbrechen – wie vorab mit Cali vereinbart. „Aber wann, das sagen wir lieber noch nicht“, sagt er mit Blick auf die Konkurrenz. Auch sein Geheimrezept für die Elfmeter „werde ich hier ganz sicher nicht verraten“, sagt „Maxi“ Meyer und lacht.