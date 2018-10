Erschöpft Mut geschöpft

Starke Leistung beim 2:2 gegen Bückeburg: Fußball-Landesligist TV Stuhr beweist Moral

+ Torben Drawert hatte in der 76. Minute die Chance zum 3:2. Doch der Stuhrer kam bei der Flanke einen Schritt zu spät. - Foto: wie

Stuhr - Von Daniel Wiechert. Der Abpfiff war noch nicht verhallt, da sackte Rene Rogalla zusammen. Völlig entkräftet legte sich der Außenbahnspieler des TV Stuhr auf den Rücken, streckte alle Viere von sich, während sein Teamkollege Dimitri Steen in Katzenbuckel-Stellung um Luft rang. Die Stuhrer hatten im Landesliga-Heimspiel gegen den VfL Bückeburg alles rausgehauen – als Lohn sprang immerhin ein 2:2 (2:1) heraus, dass den Gastgebern Mut macht. „Den Jungs war nicht anzusehen, dass sie vor diesem Spieltag Tabellenletzter waren“, sagte TVS-Trainer Stephan Stindt: „Sie haben ein Bomben-Spiel abgeliefert.“ Sein Trainer-Kumpel Christian Meyer stieß ins gleiche Horn: „Uns geht es gar nicht so sehr um Punkte, sondern darum, ob wir in dieser Liga mithalten können. Und heute waren wir mindestens gleichwertig.“