Ernsthaftigkeit ist gefragt

Barnstorf/Diepholz - Sein Ja zur Vertragsverlängerung war wahrlich kein Schnellschuss. „Ich hatte es mir schon gründlich überlegt, auch mit meiner Familie gesprochen“, sagt Dag Rieken, der in der Saison 2017/2018 den Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz weiterhin trainieren wird. Auch mit der sportlichen Leitung war Grundlegendes zu bereden gewesen. Letztlich hat Rieken das Gefühl gehabt, „dass der Verein ganz bei mir ist“.

Der 47-Jährige peilt in nächster Zeit Kaderkorrekturen an. „Stichwort Verjüngung“, betont Rieken, der aber auch weiß, „dass es durchaus kompliziert ist, Leute zu verpflichten“. Viele Komponenten gelte es dort zu beachten; unter anderem die „beruflichen Möglichkeiten“ abzuklopfen. Er ist aber zuversichtlich, dass die HSG Barnstorf/Diepholz schlagkräftige Neuverpflichtungen an Land ziehen wird. „In erster Linie versuchen wir den Rückraum zu verstärken“, verrät Rieken. Die Barnstorfer wollen möglichst wieder ganz oben in der Oberliga mitspielen. Das wird aber Zeit brauchen, glaubt Rieken: „Eher in den kommenden Jahren“ statt in der neuen Saison.

In dieser Spielzeit liegen die Barnstorfer derzeit als Sechster etwas im Niemandsland. Zwei Spiele stehen noch an, das erste davon am Samstagabend um 19.30 Uhr beim Elsflether TB. „Die Saison ist für uns zwar noch nicht gelaufen, aber ein bisschen ist schon die Luft raus“, sagt Rieken: „Der ETB kämpft dagegen um den Klassenerhalt.“ Er erwartet daher eine durchaus kampfbetonte Partie: „Es wird eine schwierige Aufgabe für uns. Es sieht von der Tabellensituation einfacher aus als es ist.“

Die Mannschaft aus der Wesermarsch hat die schlechteste Torausbeute der Liga, kassierte zuletzt sechs Niederlagen am Stück. Das Hinspiel war mit 33:23 glatt an die HSG Barnstorf/Diepholz gegangen. „Zuhause sind sie aber extrem kampfstark. Wir müssen das ernsthaft angehen“, sagt Rieken und erinnert daran, dass beispielsweise auch der Meister ATSV Habenhausen (20:19) seine Probleme in der „Halle ohne Harz“ hatte. Neben den länger verletzten Torjäger Kamil Chylinski und Linksaußen Raul-Lucian Ferent ist am Samstag auch Linksaußen Lukas Brenning verhindert. Keeper Jakob Kasperlik (Knieprobleme) und Martin Golenia (Blessur am Unterarm) sind noch fraglich. - wie