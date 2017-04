Julian Michel brachte Melchiorshausen schon in der vierten Minute per Freistoß mit 1:0 in Führung. - Foto: Töbelmann

MELCHIORSHAUSEN - Der TSV Melchiorshausen spürt den Atem des Verfolgers. Während die Mannschaft von Wilco Freund, der derzeit in Urlaub weilt, am Samstag zu Hause mit 2:5 (1:2) ihr Heimspiel gegen den Blumenthaler SV verlor, siegte der OSC Bremerhaven mit 2:1 gegen die SG Aumund-Vegesack. Melchiorshausen hat als Tabellen-14. nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf den der OSC liegt. Am Karfreitag treffen beide Mannschaften in Melchiorshausen aufeinander. „Wir haben gegen Blumenthal wieder richtig viel investiert“, sagte Co-Trainer Lars Behrens: „Daher müssen wir das Ergebnis jetzt erstmal verdauen. Mit Einschwören auf den OSC war deshalb nach dem Spiel noch nicht viel.“

Die Gastgeber hatten gut in die Partie gegen den Zweiten gefunden. In der vierten Minute zirkelte Julian Michel einen Freistoß von der Sechzehnerlinie zum 1:0 ins Netz. Doch Blumenthal kam auf Anhieb zurück: Yannik Wojciekowski bediente Angel Amara Diallo – und dieser drosch den Ball aus zehn Metern kompromisslos unter die Latte – 1:1 (11.). Diallo traf drei Minuten später erneut. Der Doppeltorschütze (20.) und Wojciekowski (24.) ließen dann Chancen auf das 3:1 liegen, auf der anderen Seite schossen Nico Zumbruch (37.) und Felix Cohrs (41.) am Blumenthaler Tor vorbei. Jubeln durften dann wieder die Gäste, als Maurice Bauer in der 57. Minute per Kopfball auf 3:1 stellte.

Melchiorshausen gab nicht auf, verkürzte durch den eingewechselten Sahab Alhamad auf 2:3 (64.). Doch Serhat Akyol (80.) und Wojciekowski erhöhten auf 5:2 (86.).

„Wir haben alles reingeworfen, was wir hatten“, sagte Co-Trainer Behrens: „Schon beim Umziehen war zu merken, dass die Jungs den Ernst der Lage begriffen haben.“ Nun gilt es, im Abstiegskracher gegen den OSC Bremerhaven noch eine Schippe draufzulegen. - wie