Erleichterung pur nach 25:21-Erfolg

HSG Barnstorf/Diepholz gewinnt Kellerduell trotz Fehlstarts gegen TuS Rotenburg

+ Gelungenes Heimdebüt: Barnstorfs Yury Pishchukhin (am Ball) setzte sich hier gegen die Rotenburger Tim Kesselring und Lukas Misere (r.) durch. Der 28-jährige Russe steuerte zum 25:21-Erfolg am Samstag sechs Tore bei. Foto: Freese

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Donatas Biras, Tomas Lenkevicius und Andrius Gervé lagen sich nach der Schlusssirene in den Armen, feierten am Samstag nach zuvor fünf Niederlagen in Folge einen 25:21 (12:12)-Sieg mit der HSG Barnstorf/Diepholz im Handball-Oberliga-Kellerduell über den TuS Rotenburg. HSG-Torwart Biras, der 17 Bälle parierte, wirkte erleichtert: „Ich habe im richtigen Moment die Bälle gehalten. Wir haben weniger Fehler gemacht. Jeder Punkt ist sehr wichtig für uns.“