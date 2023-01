„Erhöhter Druck“ für Barrien: Tennis-Herren des BTC erleiden Auftaktniederlage gegen Beckedorfer TC

Erstmals für Barrien im Einsatz: Winter-Zugang Leon Krämer debütierte beim 2:4 gegen Beckedorf. © töbelmann

„Bitter“, dachte sich Lennart Stegemann, als er von der knappen 2:4-Heimniederlage seiner Teamkollegen zum Auftakt der Tennis-Verbandsliga-Winterrunde erfuhr. Der Mannschaftsführer des Barrier TC hatte gegen den Beckedorfer TC aus privaten Gründen passen müssen, den Spielverlauf aber in der teaminternen Whatsapp-Gruppe verfolgt.

Barrien – Der von der TuSG Ritterhude zurückgekehrte Stefan Schubert, Winter-Zugang Leon Krämer von der Tennisvereinigung Ost Bremen, Leon Dally und Philipp Meyer waren zum Einsatz gekommen. „Mein Gegner war um fünf Leistungsklassen-Punkte besser als ich. Von daher bin ich mit meiner Partie zufrieden. Es war trotzdem eine verdiente Niederlage“, sagte Schubert zu seinem an eins verlorenen Einzel gegen Maximilian Schwier. Den ersten Satz hatte der 32-Jährige noch mit 7:5 für sich entschieden, im zweiten und im Match-Tiebreak musste sich der Barrier dann mit 4:6 und 6:10 geschlagen geben.

Knappe Niederlagen für jungen Winter-Zugang

Den einzigen Einzelpunkt für den BTC sicherte sich Dally, der seinen Kontrahenten Lukas Tuckermann mit 6:1, 3:6 und 10:8 bezwang. Philipp Meyer verlor sein Duell gegen Yannek Richter ebenso wie Leon Krämer gegen Lukas Fierek in zwei Sätzen. „Leon ist noch sehr jung“, sagte Schubert über den 16-jährigen Weyher: „Er hatte es mit den Nerven zu tun. Tiebreaks seien nicht sein Ding, hat er später gesagt.“ Hintergrund: Krämer hatte sich gegen Lukas Fierek mit 6:7 und 6:7 geschlagen geben müssen.

Auch das anschließende Doppel verlor der Teenie in zwei Sätzen – an der Seite von Dally mit 4:6 und 4:6 gegen Schwier und Fierek. Schubert und Meyer setzten sich dagegen in zwei Sätzen durch, triumphierten über Richter und Tuckermann.

Schubert: „Hätten Chancen besser nutzen müssen“

„Es waren viele enge Duelle dabei. In denen hätten wir die Chancen besser nutzen müssen“, sagte Schubert, für den nach dem Auftakt feststeht: „Es wird eine harte Saison. Für uns geht es um den Klassenerhalt. Um den zu erreichen, müssen wir insbesondere die Spiele gegen leistungsschwächere Gegner gewinnen.“ Stegemann meint: „Der Druck hat sich jetzt erhöht. Nun müssen wir beim Bremerhavener TV punkten.“ Los geht es am kommenden Samstag um 13.30 Uhr.

Tennis-Verbandsliga: Barrier TC - Beckedorfer TC 2:4 Schubert - Schwier 7:5, 4:6, 6:10; Meyer - Richter 4:6, 4:6; Dally - Tuckermann 6:1, 3:6, 10:8; Krämer - Fierek 6:7, 6:7; Meyer/Schubert - Richter/Tuckermann 6:3, 6:4; Dally/Krämer - Schwier/Fierek 4:6, 4:6.