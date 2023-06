Deutscher Vizemeister Diepholz jetzt heiß auf Champions Leage

Von: Cord Krüger

Auch die Silbermedaille steht ihnen gut! Die Diepholzer Bundesliga-Squasher und ihre Offiziellen mit (v. links) Rory Stewart, Carsten Kühling, Dustin Eickhoff, Felix Auer, Willi Wingelsdorf, Dirk Heemann, Spielertrainer Dennis Jensen und Betreuer Frank Potyka sowie (vorn) Thomas Schwarze konnten nach dem verlorenen Finale schnell wieder lachen. © DSL/Cubbins

Zwei Fünfsatz-Fights und einen Kampf über vier Runden boten die Bundesliga-Squasher des 1. SC Diepholz den favorisierten Wormsern im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Am Ende unterlagen sie zwar, doch der Stolz auf die Silbermedaille überwog. Zudem könnte es im September noch ein besonderes Bonbon als „Nachwirkung“ geben.

Krefeld – Willi Wingelsdorf ließ den Tränen nach seinem Fünfsatz-Drama freien Lauf, Mazen Hesham warf in der Schlussphase seines Viersatz-Matches einen „Ich-kann-nicht-mehr-Blick“ aus dem Centre Court in Richtung seines Teamchefs Dennis Jensen. Und Rory Stewarts Fight über fünf Sätze blieb ebenfalls vergeblich. Unglücklich unterlegen, selbstverständlich enttäuscht, aber erhobenen Hauptes verließ Überraschungs-Finalist 1. SC Diepholz am Samstagabend die große Bühne der Deutschen Squash-Meisterschaften.

Jensen: „Am Ende gut, wie es ist“

„Wir sind jetzt nicht total betrübt, aber wir hatten uns beim Frühstück durchaus vorgenommen, dieses Ding zu ziehen“, gestand Jensen. Schließlich hatte sein Nord-Bundesligist tags zuvor Top-Favorit und Rekordmeister Paderborner SC sensationell im Halbfinale ausgeschaltet. „Aber am Ende ist es mit dieser Silbermedaille auch gut, wie es ist“, meinte der 47-Jährige. Und immerhin bedeutet dieser zweite Platz die große Chance auf Europa: Bisher waren der deutsche Meister und der Vizemeister immer zum Champions-League-Turnier berechtigt. In diesem September richtet jedoch Paderborn das Mega-Ereignis mit vier Vierer-Gruppen aus und ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. Die European Squash Federation muss nun entscheiden, ob sie drei Vertreter einer Nation zulässt. „Aber wir wollen den Europapokal spielen und uns mit den großen Teams von Aberdeen bis Rom messen“, unterstreicht Jensen.

Wingelsdorf bringt Underdog Diepholz mit 2:0-Satzführung nach vorn

Denn die Gelegenheit, als zweitbestes deutsches Team da mitmischen zu dürfen, bietet sich nicht alle Tage – das ahnt auch der Diepholzer „Macher“. Das 0:4 im Finale gegen den neuen Titelträger Black & White Worms war in Jensens Augen aber zu hoch ausgefallen: „Im Vorfeld dieses Endspiels hatten unsere Chancen bei 20:80 gestanden. Nur wenn du plötzlich mit einer 2:0-Satzführung in diese Partie gehst, gerätst du schon ins Träumen.“

Wingelsdorf hatte an Position vier gegen Jens Schoor nämlich ein 12:10, 13:11 vorgelegt und die neutralen Fans des ausverkauften Centre Courts auf die Seite der Niedersachsen gezogen. Doch der Wormser Ex-Profi langte anschließend tief in die Trickkiste eines früheren Top-100-Spielers. „Ich will nicht sagen, dass Jens unfair gespielt hat, aber es war sehr viel Körperkontakt dabei“, urteilte Jensen. Beim Stand von 9:9 im fünften Satz habe laut Jensen gar eine Verwarnung samt Punktabzug im Raum gestanden, doch die Schiedsrichter hatten angesichts des heiklen Spielstands wohl Bedenken, dieses scharfe Schwert zu zücken. Am Ende unterlag Wingelsdorf und weinte. „Ich konnte ihn aber trösten: Er hat selten so stark gespielt, seitdem er bei uns ist“, stellte Jensen heraus.

Weltklasse-Squash im Spitzenduell

Einen Griff ins oberste Regal erlebten die Zuschauer dann im Einzel zwischen dem Diepholzer Spitzenspieler Mazen Hesham und Paul Coll. „Ich glaube, ein Match eines Weltranglisten-Achten gegen einen -Fünften gab es in einer DM-Endrunde noch nie“, sagte Jensen zum Niveau, in dem der besser platzierte Neuseeländer nach zwei starken Hesham-Sätzen dem SCD-Profi im dritten Durchgang mit 11:4 „den Stecker zog“, analysierte Jensen. Danach erklärte Hesham, dass er nach einem dritten Einsatz in drei Tagen „einfach nicht mehr konnte: Ich komme zwar aus Ägypten, aber diese 40 Grad im Centre Court waren selbst mir zu viel.“

Stenogramm DM-Finale, 1. SC Diepholz - Black & White RC Worms 0:4: Mazen Hesham - Paul Coll 4:11, 11:7, 4:11, 2:11; Rory Stewart - Valentin Rapp 11:7, 4:11, 5:11, 11:7, 9:11; Felix Auer - Morris-Devred Elliott 5:11, 6:11; Willi Wingelsdorf - Jens Schoor 12:10, 13:11, 2:11, 3:11, 9:11.

Seine zwei Partien davor erwiesen sich auch für Rory Stewart als zu hohe Hypothek. Worms hingegen war als Meister der Bundesliga Süd fürs Halbfinale gesetzt und musste somit anders als Diepholz kein Viertelfinale spielen. Stewarts Gegner Valentin Rapp, immerhin Nummer 140 der Welt, durfte sich zudem in der Runde der letzten Vier noch schonen und hatte so in diesem Fünfsatz-Krimi mehr Reserven. „Aber es war ein großartiger Fight von unserem Scottish Warrior“, adelte Jensen Stewart.

Emotionale Siegerehrung

Das Finale war also entschieden, wie immer in solchen Fällen ging das letzte Duell damit nur noch über zwei Sätze, sodass sich Felix Auer nach dem 5:11, 6:11 gegen Elliott Morris für die Siegerehrung restaurieren durfte. „Das war noch mal sehr emotional – mit der Nationalhymne und allem Drum und Dran“, schilderte Jensen. Am Ende überwog sein Stolz „aufs gesamte Team und alle, die dahinter standen“.