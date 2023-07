„Er ist ein absoluter SVMSler“: Thomas Rasche übernimmt Kreisligist SV Mörsen-Scharrendorf

Von: Malte Rehnert

Der Neue ist ein Altbekannter: Mörsens Vereinsboss Andreas Siegmann (links) präsentiert Thomas Rasche, bisher Coach der „Zweiten“, als Trainer des Kreisligisten. © svms

Thomas Rasche wird neuer Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf und bestreitet sein erstes Testspiel schon am Donnerstag. Was der Coach und Vereinsboss Andreas Siegmann sagen, folgt jetzt:

Mörsen-Sch. – Den Anruf nimmt Thomas Rasche im Auto entgegen. Der 51-Jährige ist am späten Mittwochnachmittag gerade mit seiner Frau unterwegs – zum Pink-Konzert nach Hannover. Den Stadion-Auftritt des Mega-Stars aus den USA – bekannt für tolle Live-Gigs und atemberaubende Bühnen-Shows – dürfte er genossen haben. Ab Donnerstag besteht Rasches Freizeitgestaltung dann wieder hauptsächlich aus Fußball: Er wird neuer Trainer des Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf und bestreitet am Abend (19.30) gegen SFN Vechta II direkt sein erstes Testspiel.

Ich kenne den Verein, ich kenne die Mannschaft, ich kenne alles hier.

Allzu lange gedauert hat sie nicht, die Suche nach einem Nachfolger des kürzlich überraschend zurückgetretenen Friedhelm Famulla (inzwischen beim TSV Bramstedt). Schließlich wurde Vereinsboss Andreas Siegmann in den eigenen Reihen fündig. Rasche hat in den zurückliegenden zwei Jahren die zweite Herren des Clubs trainiert, davor die A-Junioren (Landesliga) und weitere Jugendteams. „Ich habe damals bei den Bambinis angefangen, als mein Sohn Veit da noch spielte“, erzählt er mit einem Schmunzeln – und fügt an: „Peu a peu ging es dann quasi immer höher.“

Und nun ist er in Mörsens „Erster“ angekommen. In der Mannschaft, für die er selbst viele Jahre gespielt hatte – unter Trainern wie Uwe Küpker, Heinrich Tegge oder Famulla. „Ich habe im Alter von sechs Jahren in Mörsen angefangen und bin hier noch immer zugange“, sagt Rasche. Dennoch musste er ein bisschen grübeln, ob er sein bisheriges Team verlassen sollte: „In den zwei Jahren sind mir die Jungs echt ans Herz gewachsen, das ist eine tolle Truppe. Aber natürlich war das Angebot, die Erste zu übernehmen, auch reizvoll.“

Und so nahm er es an – zur Freude von Siegmann: „Thomas ist ein absoluter SVMSler. Er hat das richtige Gen . Ich bin überzeugt davon, dass er das Ganze prima anpacken wird.“ In der kommenden Saison möchte Siegmann gerne eine bessere Platzierung sehen als im Vorjahr (Achter). Und Rasche glaubt, das schaffen zu können: „Die Mannschaft hat das Potenzial dafür“, sagt er über den frisch gebackenen Kreispokalsieger.