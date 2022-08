Entwarnung und Warnung beim BSV Rehden vor Regionalliga-Auftakt

+ © Krüger Schrecksekunde: Nach knapp einer Stunde des DFB-Pokal-Duells gegen den SV Sandhausen kauerte Niklas Kiene verletzt am Boden. Sandhausens Philipp Ochs und Kienes Mitspieler Karam Han (l.) erkundigten sich gleich nach dessen Befinden. © Krüger

Nach dem DFB-Pokal-Highlight gegen Zweitligist Sandhausen startet der BSV Rehden am Samstag in die Regionalliga. Die gute Nachricht: Niklas Kiene ist fit für Rehdens Abwehr. Die eher schlechtere Nachricht: Gegner Hannover 96 II scheint sehr gut drauf zu sein.

Rehden – Alles klar bei Niklas Kiene: Am Sonntag hatte der Defensivmann des BSV Rehden das DFB-Pokal-Erstrunden-Spiel gegen Zweitligist SV Sandhausen noch vorzeitig beenden müssen. „Aber das war ganz gut so“, sagt der 30-Jährige über seine Auswechslung als „reine Vorsichtsmaßnahme“ – zu einer Zeit, als der 0:4-Endstand bereits gefallen war. Nach knapp einer Stunde hatte es „hinten reingezogen“, wie er den Schmerz im linken Oberschenkel beschreibt: „Nach dem Spiel habe ich mich gleich behandeln lassen, am Montag genauso, es war aber nur eine leichte Verhärtung.“ Für Rehdens Regionalliga-Start am Samstag ab 16.00 Uhr in den heimischen Waldsportstätten gegen Hannover 96 II sieht er „keine Probleme“. Jedenfalls nicht bei sich. Ansonsten mahnt er mit Blick auf Hannovers starken Start beim 2:0 gegen den ambitionierten FC Teutonia Ottensen: „Es wird auf die richtige Einstellung ankommen. Wir müssen uns wie in jedem Spiel voll konzentrieren.“

„Wir müssen uns am Gegner festbeißen“

In seiner Heimatstadt Hannover kam Kiene zu Ohren, dass die Zweite der „Roten“ diesmal „nicht so stark sein soll, aber ihr Sieg sagt etwas anderes – und zeigt, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann.“ Sein Trainer Kristian Arambasic nennt es eine „extrem ausgeglichene Liga“ – und fordert nach dem „Top-Auftakt“ der Mannschaft von U 23-Coach Daniel Stendel: „Wir müssen uns am Gegner festbeißen.“

Mit Blick auf den hinteren Mannschaftsteil ist Kiene, in der Vorbereitung vom Sechser zum Innenverteidiger umfunktioniert, „positiv gestimmt: Seit Angelos Argyris wieder zurück ist, sind wir in der Abwehr noch stabiler geworden. Und wir fünf kennen uns gut“, nennt Kiene einen weiteren Vorteil. Denn Abwehrchef Pierre Becken, dessen Innenverteidiger-Kollege Argyris sowie die Außenverteidiger Julijan Popovic (rechts) und Daniel Haritonov (links) spielen schon seit voriger Saison zusammen – wenn auch nicht als Fünferkette, sondern teils auf anderen Positionen.

96er gehen früh drauf

Auch Arambasic gefiel die Defensivarbeit im Duell mit Sandhausen – aber nicht nur das: „In der der ersten Halbzeit haben wir gut gegen den Ball gearbeitet, in der zweiten war unser Spiel mit dem Ball besser. Jetzt gilt es, diese beiden Halbzeiten bestmöglich zusammenzuschieben.“

Popovic ist guter Dinge, dass das klappt: „Defensiv haben wir es gegen Sandhausen – gerade in der Anfangsphase – gar nicht schlecht gemacht. Darauf können wir gegen Hannover aufbauen.“ Dabei „werden wir sicherlich mehr Ballbesitz haben“ als gegen den Zweitligisten. „Diesen müssen wir dann aber auch genauer ausspielen“, fordert der 23-Jährige.

Aber bitteschön nicht, ohne die Rückwärtsbewegung zu vernachlässigen, mahnt Arambasic: „Hannover presst in seinem 4-4-2 sehr hoch. Wenn wir dieser Mannschaft zu viel Platz lassen, geht das schief.“