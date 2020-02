Entspanntes Zeitspiel auf Kunstrasen

Brinkum - Von Felix Schlickmann. Das Thema Kunstrasen beschäftigt den Amateurfußball. Im vergangenen Jahr hat die Europäische Union (EU) eine Einschränkung für Mikroplastik angedacht, und das könnte Konsequenzen für die künstlichen Spielflächen bedeuten. Nach einem Vorschlag der Europäischen Chemikalienagentur (Echa) soll die Verwendung von Produkten, denen bewusst Mikroplastik zugesetzt wird, deutlich eingeschränkt werden. Insbesondere empfiehlt die Echa, künftig Kunststoffgranulate zur Verwendung in Kunststoffrasensystemen zu verbieten.

Dies würde im Fußball tausende von Kunstrasenplätzen in Deutschland betreffen – natürlich auch im Kreis Diepholz. „Der Großteil der Kunstrasenplätze benutzt dieses Granulat, das war ja gängige Praxis“, erzählt der Vorsitzende des Fußballkreises, Andreas Henze, „der TuS Sulingen und der TuS Sudweyhe zum Beispiel. Aber auch die Stuhrer Vereine sind davon betroffen.“

Darunter befindet sich der Brinkumer SV. Wirklich Gedanken um die Kunstrasenplätze in Brinkum und Sulingen macht sich aber weder BSV-Manager Jörg Bender noch TuS-Spartenleiter Ralf Knake. „Ich glaube nicht, dass unser Platz auf einmal einfach gesperrt wird“, meint Knake: „Wir warten erst mal ab, was passiert.“ Denn bislang sei ja noch keine Entscheidung gefallen. Bender sieht es ähnlich: „Bis irgendetwas geklärt ist, machen wir gar nichts.“

Henze beschreibt den neuesten Stand der Debatte so: „Der EU-Beschluss soll kommen. Der DFB (Deutscher Fußball-Bund, d. Red.) und der NFV (Niedersächsischer Fußball-Verband) sind an die EU herangetreten, um eine Verlängerung zu erwirken. Die steht aber noch aus.“

Der Plan: Bis das Verbot in Kraft tritt, ist die Haltbarkeit der Kunstrasenplätze abgelaufen, und sie müssen ohnehin erneuert werden.

In der Regel halten die Spielflächen etwa zehn bis 15 Jahre, der Brinkumer Platz ist vor knapp drei Jahren fertiggestellt worden. „Wenn der Beschluss geschoben wird, würde es sich mit der Abnutzungszeit decken“, meint Bender, „darauf hoffe ich.“ Auch, um in dieser Zeit passende Alternativen für das Granulat zu finden. „Dafür braucht es die Entwicklungszeit“, erklärt der BSV-Manager. Knake nennt als eventuelle Möglichkeit klein gehäckselten Kork – der auch schon andernorts verwendet wird –, er wisse „aber nicht, wo wir so viel beschaffen sollten. Außerdem muss man sehen, wer in dem Fall die Kosten übernehmen würde.“ Von anderen Materialien, wie zum Beispiel Sand, ist gerade Bender alles andere als begeistert: „Das ist eine Vollkatastrophe. Da holt man sich bei Grätschen schnell wieder Schürfwunden.“

Auch Henze weiß, dass Sand-Plätze „nicht so komfortabel“ sind. Für Gelenke und Bänder beispielsweise. Doch der Vorsitzende betont auch, dass der Fußball grundsätzlich nicht auf die künstlichen Spielflächen verzichten dürfe. „Wir brauchen den Kunstrasen. Die Spieler wollen möglichst ja beschäftigt werden und möglichst oft spielen und trainieren können. Da ist der Kunstrasen bei vielen Witterungsbedingungen nun mal die einzige Möglichkeit“, meint Henze: „Es ist auf keinen Fall förderlich, wenn häufig nicht trainiert werden kann. Wer weiß, ob die Fußballer dann noch Lust haben oder sich vielleicht auch andere Sportarten suchen.“