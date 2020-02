Engelke nach 28:30: „Wir leben noch“

+ Malte FallenbeckRechtsaußen beim TuS Sulingen

Sulingen – Da lag mehr drin: Handball-Landesliga-Schlusslicht TuS Sulingen führte nach ordentlicher Vorstellung gegen die Sportfreunde Söhre II bis zum 23:21 (45.), kassierte aber beim 28:30 (17:13) doch noch die zwölfte Niederlage in Folge. „Wir leben noch“, unterstrich Sulingens Trainer Hartmut Engelke. Der 50-Jährige wirkte nicht unzufrieden: „Über weite Strecken haben wir ein gutes Spiel gemacht.“ Er musste auf den Haupttorschützen Patrick Kappermann (Ellbogen überdehnt) verzichten. In der Anfangsphase knickte Björn Meyer um, verletzte sich leicht am Sprunggelenk – griff in der zweiten Halbzeit aber wieder ins Geschehen ein.