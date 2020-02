Engelke hofft auf Leichtigkeit

TuS Sulingen heute bei starken Sehndern Außenseiter

+ Abheben durchaus erlaubt: Trainer Hartmut Engelke wünscht sich von Julian Wilkens (l.) und den Landesliga-Handballern des TuS Sulingen die nötige Leichtigkeit. Foto: Westermann

Sulingen – Hartmut Engelke sehnt bei seinem TuS Sulingen die Leichtigkeit herbei. Diesen Spaß am Handball. Im Training des Tabellenschlusslichts der Landesliga Hannover spürt der Trainer ihn noch . „Die Stimmung ist weiterhin gut“, berichtet Engelke. Doch in den Punktspielen merkt er seinen Männern an, dass „wir doch einen ziemlich schweren Rucksack durch die Gegend schleppen“. Umso mehr wünscht sich der Coach für heute Abend ab 18.00 Uhr ein Erfolgserlebnis, das, so räumt er ein, beim Dritten TV Eintracht Sehnde eine echte Überraschung wäre. „Dafür müssen wir so lange wie möglich den Ball halten. So lange der Gegner den Ball nicht hat, kann er auch kein Tor werfen“, bringt es der 50-Jährige auf einen einfach klingenden Nenner.