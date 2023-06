Tobias Delventhal: Endlich schmerzfrei zu neuen Zielen

Von: Cord Krüger

Und wieder ein entscheidendes Tor von Tobias Delventhal (Mitte): Hier strahlt er zusammen mit Taro Schierenbeck (links) und Silviu Hadär (rechts) über sein 2:0 beim SC Twistringen II. Am Ende reichten seine zwei Treffer zur Kreismeisterschaft. © Krüger

Der Spieler des Wochenendes hat ein langes Aufstiegs-Party-Wochenende hinter sich. Und eine lange Oberliga-Laufbahn. Jetzt freut sich Tobias Delventhal mit dem TSV Weyhe-Lahausen auf die Bezirksliga - und auf „Verstärkung“ der ganz besonderen Art daheim in Leeste.

Lahausen – Genau an diesem Freitagabend musste es klappen. Im Kreisliga-Auftritt beim SC Twistringen II wollte Tobias Delventhal endlich Fakten schaffen und mit seinem TSV Weyhe-Lahausen die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Denn kommenden Sonntag, am letzten Spieltag, ist der Mittelfeldmann mit seiner Partnerin im Urlaub. „Da hätte ich am Liveticker keine ruhige Minute gehabt“, gesteht der 33-Jährige lächelnd. Also ging der Sechser voran und nach vorn, bewies beim 1:0 (41.) und 2:0 (48.) seinen Torriecher als früherer Oberliga-Knipser und startete nach dem 2:1 (1:0)-Sieg mit seinen mehr als zehn Jahre jüngeren Teamkollegen in eine eineinhalbtägige Meistersause.

Meisterparty bis halb fünf Uhr morgens

Auch dieses Pensum bewältigte der Routinier bewundernswert, attestierte ihm sein Trainer Stephan Hotzan. „Er ist zwar nicht bis zuletzt geblieben, aber wir haben das Vereinsheim ja erst um halb fünf am Samstagmorgen abgeschlossen.“ Zum Katerfrühstück wenige Stunden später bei „Garbs am Markt“ mit fester Nahrung „und Hefeweizen“ (Hotzan) stand Delventhal jedoch pünktlich auf der Matte, ehe die Mannschaft ganz entspannt auf der Zentralsportanlage dem SC Weyhe zusah – erst während des Siegs samt Aufstieg der Landesliga-A-Jugend, dann beim Derby-Erfolg der SCW-Ersten über Melchiorshausen in der Bremer Landesliga.

Neue Plätze - da muss das „Navi“ helfen

Ab August lernt Tobias Delventhal nun neue Sportplätze kennen – in der Bezirksliga, auf die er sich richtig freut. „Aber schon in der Kreisliga hatten wir teilweise weite Fahrten, zum Beispiel nach Brockum. Da haben die Jungs gelacht, wenn ich das Navi angeschmissen habe. . .“

Vor einem Jahr schien Delventhals Karriere beendet

Doch allzu lange beackert der Rechtsfuß diesen Beritt ja noch nicht, sondern erst seit einer Serie. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte er beim Rotenburger SV in der Oberliga. Als Stürmer, Zehner, Rechts- oder Linksaußen. 2017 folgte er seinem Vater Uwe, der die SG Unterstedt nahe der Wümme-Stadt trainierte. Vorigen Sommer stieg er aber beim Kreisligisten aus. Auf eigenen Wunsch, allerdings gezwungenermaßen: Massive Rückenprobleme und ein regelmäßig eingeklemmter Ischiasnerv zwangen den Exportmanager eines Elektrotechnik-Unternehmens zum Schlussstrich. Die Odysseen zu Orthopäden, Physios und Chiropraktikern hatte er satt.

Doch in der neuen Leester Nachbarschaft, wo Delventhal mit seiner Freundin ein Haus kaufte, lebt auch Lahausens Co-Trainer Florian Fernandez. „Wir kamen ins Gespräch, und so kam eins zum anderen“, erinnert er sich an sein Comeback. Die wichtigste Voraussetzung hatte er bereits geschaffen – und sich gründlich auskuriert. „Am meisten geholfen hat, dass ich dem Körper einfach mal eine Auszeit gegönnt habe.“ Hinzu kamen Physiotherapie und Rückentraining, sodass der Mittelfeldmann inzwischen schmerzfrei spielt.

Trainer Hotzan: „Ein Glücksfall für uns“

„Ein Glücksfall für uns“, sagt Trainer Hotzan über die Verstärkung zu Beginn der Aufstiegssaison. „Tobias führt die Mannschaft, gibt ihr Sicherheit – und seine neun Tore waren allesamt entscheidend. Da war nicht ein einziges 5:0 oder 6:0 dabei.“

Hinzu kommt die menschliche Komponente. Als Mitspieler Tim Lanfermann Anfang dieses Jahres plötzlich verstarb, „wusste ich nicht, was ich den Jungs sagen sollte“, gesteht der TSV-Coach: „Aber Tobias hat intensiv auf sie eingewirkt.“

Tobias ist mir schon damals aufgefallen, als ich noch den MTV Riede trainiert habe und er mit dem Rotenburger SV II gegen uns gespielt hat. Nur er konnte sich nicht mehr an mich erinnern. . .

Der derart Gelobte will das nicht zu hoch hängen. „Ich sehe es mit als meine Aufgabe an, etwas Erfahrung weiterzugeben und der Mannschaft ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen.“

Das will der Leester jetzt „nochmal eine Liga höher“ fortsetzen. Natürlich denkt der Allrounder von Zeit zu Zeit an den Herbst seiner Karriere. Doch in dieser Hinsicht öffnete die Meisterparty bereits eine neue Tür: „Am Freitagabend haben wir zusammen mit den Alten Herren nach ihrem Spiel gefeiert. Es sind einige coole Typen dabei, und wir haben erste Kontakte geknüpft.“ Einen Einstieg ins Trainergeschäft kann er sich ebenfalls vorstellen. Vielleicht bei seinem früheren Verein in Unterstedt. „Das Geschehen dort verfolge ich noch sehr genau. Der Verein ist gut aufgestellt.“

Vorfreude auf das erste Kind

Noch hat Tobias Delventhal aber „viel zu viel Lust, selbst zu kicken. Und ab November gibt es vielleicht einen mehr, der uns dabei zusieht“, sagt der werdende Vater voller Vorfreude auf das erste Kind.