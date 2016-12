„Endlich mal ins Halbfinale“

Brinkumer SV fiebert Hallencup entgegen

+ © Töbelmann Mit seiner guten Technik dürfte Brinkums Lars Tyca in der ÖVB-Arrena gut zurecht kommen. © Töbelmann

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. „Es wäre schön, wenn wir endlich mal die Vorrunde überstehen und mindestens ins Halbfinale kommen“, sagt Jannik Bender, Kapitän des Bremen-Ligisten Brinkumer SV, vor dem Auftritt seines Teams beim Bremer Fußball-Hallencup in der ÖVB-Arena. Freitag ab 15 Uhr spielen dabei die acht besten Teams der höchsten Bremer Liga ihren Hallen-Champion aus. Für Brinkum war die Qualifikation lange nicht sicher, doch ein Zwischenspurt im Oktober und November hat alles klargemacht.

Während das Team von Trainer Kristian Arambasic in der Liga nach acht Siegen in Serie Platz drei belegt, ist die Hallenform nur schwer einzuschätzen. Gestern Abend bat Arambasic seine Jungs zum einzigen Hallentraining nach Habenhausen in die „Soccer World“, um nicht gänzlich unvorbereitet anzutreten. „Wer dann im Kader für den Hallencup steht, werde ich kurzfristig entscheiden“, sagt Arambasic.

Fest steht, dass Tim Schleusener fehlen wird. Der Keeper, der erst im Sommer nach Brinkum kam, wird den Verein in der Winterpause schon wieder verlassen, weil er sich sportlich nicht durchsetzen konnte. Freitag nicht dabei ist auch Daniel Block, der sich aufgrund zuvor erlittener Verletzung lieber schonen möchte. Auch Innenverteidiger Jürgen Heijenga wird fehlen. „Halle ist nicht so mein Ding. Ich werde die Kollegen von außen anfeuern“, erklärte der 29-Jährige. Auch der seit Sommer noch nicht eingesetzte Marcel Dörgeloh wird noch zuschauen, allerdings im Januar nach seiner Schambeinverletzung die Winter-Vorbereitung im Freien mitmachen.

Das Erreichen des Halbfinals (Gruppengegner sind der Bremer SV, Oberneuland und Leher TS) sieht auch Arambasic als großes Ziel an, aber noch wichtiger ist dem Coach, „dass wir alle gesund bleiben und nicht wieder schwerere Verletzungen beklagen müssen“. Vor drei Jahren erwischte es Esin Demirkapi (spielt mittlerweile in Neustadt) mit einem Kreuzbandriss – im vergangenen Jahr zog sich Hendrik Stannius nach rüder Attacke an der Bande einen komplizierten Nasenbeinbruch zu.

Aber davon lassen sich die Brinkumer Spieler nicht beirren. Bender möchte unbedingt wieder vor den mindestens zu erwarteten 5 000 Besuchern dabei sein: „Das ist und bleibt jedes Jahr ein Highlight, auch wenn es nicht um einen offiziellen Titel geht. Ich hoffe, dass mich der Trainer aufstellt . . .“

Arambasic hat noch keinen neuen Verein

In Brinkumer Diensten wird das vorerst der letzte Hallencup für Arambasic sein, der im Sommer den Trainerposten an Walter Brinkmann (jetzt noch Heiligenfelde) weitergibt. Was Arambasic in der kommenden Saison macht, steht noch nicht fest: „Ich habe noch keine konkreten Gespräche geführt. Im Januar werde ich mich mit meiner sportlichen Zukunft beschäftigen.“ Eine Rückkehr zur SG Aumund-Vegesack, wo er viele Jahre erfolgreich tätig war, scheint es aber wohl nicht zu geben.