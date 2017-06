EM-Bronze für Christiane Golenia

Stuhrer Triathletin überzeugt in Dänemark

+ Erschöpft, aber überglücklich: Christiane Golenia wurde bei der Triathlon-EM über die Mitteldistanz Dritte in ihrer Altersklasse.

HELSINGÖR - Mit einem enormen Kraftakt hat sich die Triathletin Christiane Golenia die Bronzemedaille bei der EM im dänischen Helsingör gesichert. Die Sportlerin von den Tri-Wölfen des LC Hansa Stuhr ging in der Altersklasse W 55 über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen) an den Start und musste sich gegen 20 Konkurentinnen durchsetzen, von denen am Ende nur 17 den Weg ins Ziel fanden. „Ich freue mich riesig über dieses tolle Ergebnis“, erklärte Golenia, die damit ihren dritten Rang aus dem Vorjahr (Ironman Kraichgau) verteidigte. In Dänemark war sie sogar fünf Sekunden schneller unterwegs als in 2016.