Elvers meldet sich zurück

Gebeutelter TuS Sulingen erwartet OSV Hannover

+ Da läuft er wieder: Sebastian Elvers (r.) käme nach zwei Einsätzen für die Zweite und im Pokal nun fürs morgige Landesliga-Heimspiel des TuS Sulingen in Betracht. Foto: Krüger

Sulingen – Der 4:0-Sieg beim TV Stuhr am Dienstagabend im Achtelfinale des Bezirkspokals tat den Fußballern des TuS Sulingen richtig gut. „Ich bin sehr zufrieden, denn wir haben gegen einen guten Gegner seriös gespielt“, urteilt TuS-Trainer Walter Brinkmann. Diese Ernsthaftigkeit wünscht er sich auch für die Landesliga, in der am Samstag ab 15.00 Uhr gegen den OSV Hannover das nächste Duell ansteht. „Wir spielen dominant und haben unsere Möglichkeiten, aber 26 Gegentore in 13 Spielen sind einfach zu viel“, weiß der A-Lizenz-Inhaber, wo er die Hebel ansetzen muss. Doch er gewinnt diesem Aspekt noch etwas Positives ab: „In der Defensive ist es mit dem Nachsteuern einfacher. Besser so, als wenn wir vorn keine Chancen kreieren würden.“