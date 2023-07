Torwart Marvin Ekuase wechselt von St. Hülfe-Heede zu Oberliga-Aufsteiger Bornreihe

Von: Cord Krüger

Teilen

Keeper Marvin Ekuase verlässt den TuS St. Hülfe-Heede. © Krüger, Cord

Marvin Ekuase verlässt Fußball-Bezirksligist TuS St. Hülfe-Heede. Der Torwart wechselt zum Oberliga-Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe.

Heede – Das ist ein ziemlicher Sprung für Marvin Ekuase: Der bisherige Schlussmann des TuS St. Hülfe-Heede, der beim Fußball-Bezirksligisten eine überzeugende Saison gespielt hatte, schloss sich dem Oberliga-Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe an. Bei den „Moorteufeln“ bildet der 24-Jährige zusammen mit Henner Lohmann, dem Stammkeeper aus Bornreihes Meistersaison in der Landesliga Lüneburg, das Torhüter-Gespann. In Heede hatte Ekuase auch als Torwarttrainer gearbeitet.

Marvin Ekuase will es in der Oberliga in Bornreihe versuchen. © Krüger