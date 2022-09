„Ekliges Wetter, tiefe Plätze“: Trainer Bi Ria stellt beim TuS Sulingen die Charakterfrage

+ © fat Brust raus: Marven Rupp (links) und Jan Rabens wollen mit dem TuS Sulingen raus aus dem Tabellenkeller. © fat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabian Terwey schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Ich vertraue meinen Spielern, nehme sie jetzt aber auch in die Pflicht“, sagt Iman Bi Ria. Der Trainer möchte mit Fußball-Landesligist TuS Sulingen im Spiel beim 1. FC Sarstedt (Samstag, 15.30 Uhr) „das Ruder herumreißen“.

Sulingen – Zwar sähe die Tabelle nach dem Verlassen des letzten Platzes am vergangenen Wochenende wieder besser aus, doch die dem Vorletzten unverhofft zugesprochenen drei Punkte aus der Partie gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide plant Bi Ria nicht ein. Der Gegner soll beim 2:0-Sieg am 9. August einen nicht-spielberechtigten Spieler eingesetzt haben, die Partie wurde nachträglich mit 5:0 für den TuS gewertet, der TSV hat jedoch Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt. „Verdient hätten wir die Punkte nicht“, meint Bi Ria und fokussiert sich lieber auf das Sportliche.

Bi Ria: „Der Oktober ist ein entscheidender Monat“

„Unter der Woche habe ich dem Team die Charakterfrage gestellt“, berichtet der 38-Jährige: „Ekliges Wetter, tiefe Plätze, der Oktober ist ein entscheidender Monat. Da sind 100 Prozent gefragt. Sonst bekommt man Probleme.“ Der Tabellensechste Sarstedt sei nach den Partien gegen die Spitzenteams Evesen (0:3) und zuletzt Wunstorf (0:4) wieder ein Gegner, mit dem sich der TuS laut Bi Ria eher auf Augenhöhe befinde: „Uns schenkt aktuell keiner was. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und die Basics auf den Platz bringen.“

Einsatz von Thomas Marz fraglich

Dabei mithelfen kann wieder Janik Dieckmann. Der großgewachsene Stürmer sei nach Trommelfellriss gegen Wunstorf lediglich für einen letztlich nicht zustandegekommenen Kurzeinsatz in Frage gekommen. Auf der Kippe stand am Donnerstag dagegen ein Einsatz von Thomas Marz. Der 19-Jährige hatte nach Einwechslung gegen Wunstorf für viel Alarm gesorgt, musste wegen Hüftproblemen aber wieder runter. „Sein Ausfall wäre bitter“, sagt Bi Ria, der den Oktober mit dem TuS so gerne „positiv beginnen“ würde.