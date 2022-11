Einsames Rennen für Carsten Hülss: Weyher siegt über Langstrecke beim Hansa-Crosslauf

Von: Christiane Golenia

Zwei Wochen vor den deutschen Crossmeisterschaften nutzen einige Top-Läufer den Hansa-Crosslauf zur Generalprobe. Auf der Langstrecke überzeugte dabei der für ATS Buntentor Bremen startende Weyher Carsten Hülss als überlegener Sieger. Für das herausragende Ergebnis sorgte allerdings Carolin Kirtzel vom SV Werder Bremen. Die 27-Jährige lief auf der Mittelstrecke über 4 200 Meter nach nur 14:40 Minuten ins Ziel. Bei den Männern waren nur Leonard Maisch (ATS Buntentor Bremen, 14:07 Minuten) und Ronny Bartels (SV Brake, 14:10) noch schneller.

Stuhr – Die sehr guten Zeiten an der Spitze konnten in Fahrenhorst über eines nicht hinwegtäuschen: Mit nur 130 Meldungen war die Beteiligung mau. „Wir haben längst noch nicht wieder die Teilnehmerzahlen wie vor Corona erreicht. Die Läufer haben einfach noch nicht wieder in die Spur zurückgefunden“, stellte Berthold Buchwald, Leichtathletik-Abteilungsleiter des ausrichtenden LC Hansa Stuhr, enttäuscht fest. Dennoch wolle man das Wettkampfangebot aufrechterhalten. Dies gelte auch für den Silvesterlauf: „Er soll dann auf der gleichen schönen Laufrunde wie der Cross stattfinden. Für die Langstreckler sind dann jedoch sieben Runden zu absolvieren.“

Thorsten Glatthor erneut Kreismeister

Diesmal ging es für die Langstreckler nur über fünf Runden und rund zehn Kilometer. Carsten Hülss lief in 38:15 Minuten vorneweg ein einsames Rennen. Doch dahinter wurde gefightet: Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) und der Bremer Lukas Kleczek kämpften bis zur Ziellinie am Limit um Platz zwei. In 39:48 Minuten Minuten setzte sich Glatthor als alter und neuer Kreismeister mit zwei Sekunden Vorsprung durch. Bei den Frauen siegte Ann Gela Ukena (45:20 Minuten) vom Kölner Triathlonteam 01.

Sie habe das Rennen aus dem vollen Training heraus bestritten, erklärte Mittelstreckensiegerin Carolin Kirtzel nach ihrem Zieleinlauf. In diesem Jahr steht die Bremerin über 3 000 Meter mit 9:09,73 Minuten auf Platz vier der deutschen Bestenliste. Den Hansa-Cross nutzte sie zum Tempolauf, ohne gefordert zu werden. Kirtzel weiß, dass es in Löningen bei der Cross-DM ganz anders sein wird: „Für die Frauen gibt es nur eine Strecke. Da trifft sich dann alles bis hin zu den Marathonläuferinnen. Schwer zu sagen, wie es für mich ausgeht.“

Lina Hülss auf zweitem Platz

Platz zwei sicherte sich in 18:03 Minuten Kreismeisterin Lina Hülss (FTSV Jahn Brinkum. Während Vater Carsten bei der Cross-DM bei den M 45-Senioren antritt, wird sie in Löningen bei der U 20-Jugend starten. Ein starken dritten Platz belegte die erst 13-Jährige Sulingerin Lisa Hermjohannes.

Bei den Männer verteidigte Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) seinen Kreismeistertitel. Das Jugendrennen über 1 620 Meter stand ganz im Zeichen der Kreismeisterschaften. Die Titel sicherten sich: Mia Carlotta Polle (W 13, LC Hansa Stuhr), Maja Nolte (W 11, LC Hansa Stuhr), Emma Marie Thomae (W 10, TuS Sudweyhe), Kolja Buchen (M 13, LC Hansa Stuhr), Maxim Dzjubin (M 12, FTSV Jahn Brinkum), Felix Hermjohannes (M 11, TuS Sulingen) und Hanno Hermes (M 10, FTSV Jahn Brinkum).