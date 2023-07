„Wir können das schaffen“

Von: Gerd Töbelmann, Carsten Drösemeyer

Teilen

Heiligenfeldes Kapitänin Tanita Häfker (vorn) kann den deutschen WM-Start am Montag schauen. Sie hat Urlaub. © Privat

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Einige Trainer aus dem Kreis Diepholz trauen Deutschland gar den Titel zu.

Syke – Retten die Frauen bei der Weltmeisterschaft in Australien/Neuseeland (20. Juli bis 20. August) die Ehre der einstmals großen deutschen Fußballnation? Nachdem die Männer und die männliche U 21 ihre Turniere zuletzt kläglich versemmelt haben, liegt es nun am „schwachen Geschlecht“, den Ruf wieder aufzupolieren. Allerdings ist nach den desolaten Ergebnissen und dem eventuellen Fehlen von Ausnahme-Sechserin Lena Oberdorf durchaus etwas Skepsis angebracht. Oder wie sieht es der Fußballkreis Diepholz? Wir haben dazu mal Trainer und Spielerinnen der sechs hiesigen Teams befragt. Kleiner Spoiler vorab: Der Optimismus überwiegt.

Insbesondere Lahausens Bezirksliga-Coach Max Hurdalek lehnt sich weit aus dem Fenster: „Deutschland ist und bleibt eine Turniermannschaft. Die Vorrunde überstehen wir locker und danach ist mindestens das Halbfinale drin. Wenn alles perfekt passt, traue ich den Mädels sogar das Finale zu.“

Wenn ich sehe, wie unsere Frauen in den sozialen Medien vertreten sind, falle ich vom Glauben ab.

Den Titel hält indes sogar Daueroptimist Hurdalek für „eher unwahrscheinlich. Bei der letzten WM haben die Amerikanerinnen den Rest richtig zerstört. Für mich sind die USA wieder der Topfavorit. Danach befinden sich aber diverse Mannschaften wie England, Österreich, Holland und auch wir auf Augenhöhe. Ich rechne uns einiges aus. Schließlich haben wir eine gewachsene Truppe mit Anführerinnen wie Alex Popp oder Lena Oberdorf und dazu noch Klassekickerinnen wie Klara Bühl oder Kathrin Hendrich, die immer unter dem Radar fliegen.“ Viele Spiele kann Hurdalek allerdings nicht verfolgen: „Die Anstoßzeiten sind leider zu früh. Um die Zeit muss ich meist arbeiten.“

Besser hat es da schon der Trainer der Lembrucher Landesliga-Frauen. „Ich bin ja zum Glück Rentner“, grient Franz-Josef Ripke: „Ich werde versuchen, mir so viel es geht anzusehen. Natürlich in erster Linie die deutschen Mädels.“ Und trotz der schwachen Vorbereitung hat sich Ripke den Endspieltag schon rot im Kalender angestrichen: „Das können wir schaffen. Ich tippe auf ein Finale gegen die USA.“

Für Lembruchs Standby-Spielerin Jana Schütz (33) stehen dagegen andere Dinge im Vordergrund: „Ich habe mich mit der WM noch gar nicht richtig befasst. Sportlich steht für mich Lembruch an erster Stelle. Und darüber hinaus habe ich mit Beruf und meinen Zwillingen genug zu tun. Aber vielleicht passt es ja mal, dass ich ein Spiel schauen kann.“

Im Gegensatz zu Ripke wirkt Frank Fischer vom Bezirksliga-Meister SV Heiligenfelde deutlich skeptischer: „Hoffentlich irre ich mich, aber mehr als das Viertelfinale sehe ich für uns nicht. Die USA dürfte kaum zu gefährden sein und dahinter sehe ich England und Brasilien.“ Die rosarote deutsche Brille hat „Fischi“ also abgelegt und liefert auch überzeugende Argumente dafür: „Wenn ich sehe, wie unsere Frauen in den sozialen Medien vertreten sind, falle ich vom Glauben ab. Der Fokus scheint leider nicht genug auf dem Sport zu liegen. Die Engländerinnen machen es da viel besser und haben ihren Spielerinnen Instagram, Twitter und Facebook während der WM verboten. Da steht Fußball an erster Stelle.“ Über einen eventuellen deutschen Coup würde sich der SVH-Altmeister natürlich trotzdem „extrem freuen. Obwohl ich leider wohl nur wenige Partien verfolgen kann. Ich habe keinen Urlaub in der Zeit.“

Seine Kapitänin Tanita Häfker (26) ergänzt noch: „Wenn alles optimal läuft, kann Deutschalnd ins Halbfinale kommen. Meine Lieblingsspielerinnen sind Lena Oberdorf und Alexandra Popp. Zumindest das erste Spiel der Deutschen kann ich gucken, denn im Gegensatz zum Trainer habe ich Urlaub.“

Sie ist zwar interessiert, hat sich mit der WM aber noch nicht viel befasst: Lembruchs Jana Schütz. © töb/wes/ck

Rolf Schwenke vom Verbandsligisten SC Weyhe, der sich mittlerweile aufgelöst hat, hat auch Urlaub: „Da bin ich in Polen und werde alles schauen, was geht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir es mindestens bis ins Halbfinale schaffen. Obwohl ich die USA, Spanien und England noch einen Tick stärker einschätze.“ Bayern-Fan Schwenke baut bei der WM übrigens bei Deutschland in erster Linie auf „Aushängeschild Alexandra Popp. Wie Thomas Müller bei Bayern muss die immer spielen. Sie ist eine echte Leaderin.“

Die Meinung teilt der SCW-Coach mit Tim Segelhorst. Der Trainer des Bezirksligisten TSV Holzhausen-Bahrenborstel schwärmt ebenfalls von „Poppi“: „Noch lieber sehe ich zwar die leider verletzte Giulia Gwinn, aber Alex Popp ist schon eine super Anführerin.“ Aber selbst mit Popp an Bord traut Segelhorst dem zweifachen Weltmeister „maximal das Viertelfinale“ zu: „Im Halbfinale sehe ich uns einfach nicht. Nationen wie England sind uns mittlerweile voraus.“ Gegen eine Fehleinschätzung hätte Segelhorst nichts einzuwenden: „Das wäre schön. Live ansehen kann ich mir leider fast gar nichts. Die Anstoßzeiten sind viel zu früh. Wie die meisten Menschen arbeite ich um die Zeit.“

So wie zum Beispiel auch Maurice Krüger vom Bezirksligisten TuS Sulingen: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Spiele später beginnen. Aber zumindest alle deutschen Spiele versuche ich zu verfolgen.“ Und womit rechnet Krüger? Können die deutschen Frauen am Ende den WM-Pokal hochhalten? Krüger hofft es, setzt aber „eher auf Spanien. Ich würde es mir gerade für eine Sympathieträgerin wie Alex Popp so sehr wünschen, aber die Spanierinnen können echt geil kicken. Ich verfolge sie schon länger. Die sind einfach mal dran. Aber das Halbfinale sollten wir mindestens erreichen können mit unserer homogenen Truppe.“