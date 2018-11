Bavenstedt - Die Serie ist gerissen! Nach quälenden sieben Landesliga-Spielen ohne Sieg bejubelten die Fußballer des TV Stuhr am Samstag ihren zweiten Saisonerfolg. Mit 3:1 (1:0) setzte sich der Aufsteiger beim Tabellenzweiten SV Bavenstedt durch und sorgte damit für eine dicke Überraschung. „Heute rede ich gerne über das Spiel“, freute sich Trainer Stephan Stindt: „Das war wirklich super, die Jungs haben sich den Sieg absolut verdient.“

Und damit fingen sie schon in der vierten Minute an. Tobias Peters eroberte den Ball und setzte Jenno Bülders über die rechte Seite in Szene. Der Außenverteidiger fand mit seiner Flanke Torben Drawert, dessen Abschluss Bavenstedts Torwart Jan Arendt an die Latte. Doch Andre Kück schaltete am schnellsten und setzte den Ball per Hechtkopfball in die Maschen. In der Folge hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, Stuhr stand in der Defensive aber stabil und nahm das 1:0 mit in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fehlte der Spielfluss, das Geschehen wurde von vielen Standards dominiert – bis Kück erneut zur Stelle war. Bülders spielte einen Doppelpass mit Drawert und flankte den Ball auf den ersten Pfosten. Dort traf Kück abermals per Kopf. „Der weite Lauf von Jenno hat bestimmt wehgetan“, meinte Stindt: „Aber es hat sich ja gelohnt.“

Bavenstedt brauchte einen ruhenden Ball, um zurück ins Spiel zu finden. Einen scharfen Freistoß von Daniel Reuter verlängerte Lukas Marheineke ins Tor (74.). Doch auch im Anschluss ließ Stuhr kaum gefährliche Aktionen zu und traf dann sogar selbst noch einmal. Abermals eroberte Peters den Ball und spielte zu Steen. Der quirlige Angreifer leitete auf Drawert weiter, der einen Verteidiger stehen ließ, dann noch Arendt umspielte und problemlos zum 3:1 einschob (86.) – die Entscheidung.

„Wir haben den Tabellenzweiten geschlagen, das macht man nicht mal eben so. Das war einfach ein super Spiel“, schwärmte Stindt: „Wir haben gut gestanden und Nadelstiche gesetzt – der Matchplan ist perfekt aufgegangen.“ - fs