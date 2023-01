Sportlerwahl: Einer powert, einer verteidigt - Trümpler und Bosselmann gewinnen deutsche Padel-Meisterschaft

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Dynamisches Duo: Erik Trümpler (links) und Lars Bosselmann haben ein tolles Jahr hinter sich. © TERWEY

Erik Trümpler lächelt. „Wo ich die Zeit hernehme? Das musst du meine Frau fragen.“ Familienvater Trümpler arbeitet in Vollzeit, spielt Tennis, gibt Training, ist Vorstand und Sportwart beim Barrier TC – und in dieser Liste ist seine „neue“, große Leidenschaft noch gar nicht aufgeführt: Padel. In dieser Sportart kümmert er sich um die Jugend im Norden Deutschlands, organisiert viel mit – und spielt natürlich selbst. Richtig, richtig gut sogar. In aller Regel mit seinem nicht weniger starken Partner Lars Bosselmann.

Weyhe – Für das Duo vom TC Weyhe 71 gab es 2022 so viele Highlights, dass es ihnen schwer fällt, ganz besondere Momente herauszupicken. „Wir haben in Weyhe ein sehr gut besetztes Turnier gewonnen“, erzählt Trümpler, dabei schlugen sie unter anderem Lennart Samuelsen, die deutsche Nummer vier, und dessen Partner. „Emotional war auch das Turnier in Barrien mit dem Finale“, findet Trümpler. Die Veranstaltung zur Feier der neu eröffneten Anlage organisierte er mit. Aber auch die Deutsche Meisterschaft bei den Herren 45 zu gewinnen, sei besonders gewesen, findet Trümpler: „Jetzt kann man sich deutscher Meister nennen, das ist schon was Tolles.“ In dieser Klasse traten die beiden auch in der Bundesliga für die Weyher an – und gewannen beide Matches.

„Leistungstechnisch das Beste, was wir dieses Jahr abgerufen haben.“

Den spielerischen Höhepunkt erlebte Bosselmann allerdings bei einer Niederlage. Bei den Norddeutschen Meisterschaften trat das Duo wie so häufig in der offenen Herrenkonkurrenz an und schaffte es ins Finale. Doch vier Matchbälle gegen Samuelsen und Christian Böhnke (Nummer drei in Deutschland) reichten nicht. „Man kann es negativ oder positiv sehen“, findet Bosselmann: „Wir haben gegen zwei der Besten Matchbälle gehabt. Das war leistungstechnisch das Beste, was wir dieses Jahr abgerufen haben.“

Trümpler kommt „eher mit Power um die Ecke“

Dass die beiden – der 46-jährige Trümpler und der 47-jährige Bosselmann – so mithalten können, ist beachtlich und liegt vor allem daran, dass sie super harmonieren. „Lars ist defensiv mit am besten in Deutschland“, sagt Trümpler über die deutsche Nummer neun, er selbst steht auf Platz 17 und kommt „eher mit Power um die Ecke“. Bosselmann findet: „Das passt gut – persönlich, als auch auf dem Platz.“

Seit knapp vier Jahren ein Duo

Seit knapp vier Jahren spielen sie zusammen, ziemlich pünktlich mit Trümplers Einstieg in den Sport „haben wir uns als Team gefunden“, berichtet er. Bosselmann spielt schon länger – und ist mit dafür verantwortlich, dass Padel in Deutschland schnell wächst. „Ich bin da schon bemüht“, erzählt der Teammanager der deutschen Herrenmannschaft, der „gefühlt so 75 Prozent“ der Aktiven kennt: „Es kommt nicht nur auf die Leistung in der Spitze an, der Sport muss auch in der Breite wachsen. Und auch die Trainerausbildung muss gefördert werden.“

Padel - „alles sehr sozial und angenehm“

All das packt der in Dörverden wohnende Bosselmann mit an – weil er Padel „einfach cool“ findet: „Du bist mit vier Leuten auf dem Platz, es ist alles sehr sozial und angenehm.“ Trümpler sieht es ähnlich: „Es sind ganz viele Familien am Start, auch Partner von Leuten, die vorher nicht im Verein waren, fangen an. Meine Frau spielt auch total gerne mittlerweile.“ So funktioniert das also mit Trümplers Zeitmanagement: Padelspielen und Familie – die Grenzen verlaufen fließend.