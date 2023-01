Eine Hand am „Goldenen Sattel“: Springreiter Runge schrammt beim Elite-Nachwuchsturnier am Sieg vorbei

Von: Sonja Rohlfing

„Wir hatten einen guten Start“, sagte Lennard Runge vom RFV Steller See zu seinem Ritt mit der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Szia. © imago images / Stefan Lafrentz

Die silberne Schleife hat eine außergewöhnliche Größe – und einen besonderen Wert. Lennard Runge vom RFV Steller See hat sich jetzt im Wettkampf um den „Goldenen Sattel“ in Leipzig Platz zwei gesichert. Der „Goldene Sattel“ ist eine der anspruchsvollsten Nachwuchsprüfungen in Deutschland. Springreiterlegende Hans Günter Winkler hatte den Wettkampf seinerzeit ins Leben gerufen.

Leipzig/Varrel – Bei dem Klassiker treffen vier ausgesuchte U 21-Reiter in einer M*-Stilspringprüfung mit Pferdewechsel aufeinander. Neben Lennard Runge waren das diesmal Tjade Carstensen aus Schleswig-Holstein, Lea Sophia Gut aus Baden-Württemberg und Johanna Beckmann aus dem Weser-Ems-Gebiet.

„Wir hatten einen guten Start“

Mit seinem eigenen Pferd, der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Szia, erritt Lennard Runge die Wertnote 8,8. „Wir hatten einen guten Start“, freute sich der Varreler über das zweitbeste Ergebnis gleich in der ersten Runde. Mit Chardonnay, der Stute von Johanna Beckmann, gab es sogar die 9,0 auf der Skala bis 10,0.

Im Sattel von Cooper „sofort sehr wohl gefühlt“

„Ich bin gut mit ihr zurechtgekommen und hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Das hat sich auch im Parcours beibehalten“, berichtete Lennard Runge. Diese Leistung toppte der 21-Jährige noch mit der Vorstellung im Sattel von Cooper, dem zehnjährigen Hengst von Lea Sophia Gut. „Mit ihm bin ich noch besser zurechtgekommen. Auf ihm habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt“, betonte der Pferdesportler. Das sahen die Richter auch so und vergaben die Note 9,1. Runge lag damit vor dem letzten Ritt in Führung. Nur eine winzige Unsicherheit mit Calla Grande, der Schimmelstute von Tjade Carstensen, verursachte einen Hindernisfehler und die Note 8,0. Das bedeutete Rang zwei für Runge. Es siegte Gut mit lediglich 0,3 Punkte Vorsprung.

Die silberne Schleife sicherte sich Lennard Runge in Leipzig. Zu den ersten Gratulanten gehörte auch sein Chef Dennis Schlüsselburg. © Runge

„Zwischen den einzelnen Ritten bliebt nicht viel Zeit. Man musste sich wirklich schnell auf die anderen Pferde einstellen“, sagte der Varreler. Jeweils fünf Minuten Einfühlungszeit für das fremde Pferd hatte es gegeben. Dabei durften drei Probesprünge absolviert werden. Der Modus Pferdewechsel sei inzwischen eine Ausnahme, aber gerade für die jungen Leute eine tolle Erfahrung, die sie auf dem Weg in den Spitzensport weiterbringe, unterstrich Jury-Mitglied Marco Kutscher.

„Habe versucht, die große Kulisse bei den Ritten auszublenden“

Lennard Runge zeigte sich zufrieden mit seinem Ergebnis. „Man wusste vorher ja nicht, was kommt, was für Pferde die anderen mitbringen und wie ich mich auf sie einstellen kann“, verdeutlichte der Springreiter. Auch die Atmosphäre bei dem Weltcup-Turnier in der Messehalle sei beeindruckend gewesen. „Ich habe versucht, die große Kulisse bei den Ritten auszublenden. Das ist mir gut gelungen“, freute sich der 21-Jährige. Unterstützung bekam er in Leipzig durch seinen Chef Dennis Schlüsselburg und durch seine Eltern. Diese haben ihm das Reitsportgen quasi in die Wege gelegt.

Schon früh saß der Sohn von Parcoursbauer Eric Runge auf einem Ponyrücken. In der letzten Zeit hat sich der junge Springreiter immer mehr Richtung Spitzensport vorgearbeitet. 2022 war er bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften und den Aachen Jumping Youngstars am Start: „Jetzt in Leipzig habe ich noch einmal viele neue Erfahrungen gesammelt.“