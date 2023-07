Das sagen Spieler und Verantwortliche aus dem Tischtennis-Kreis zur Reduzierung auf Viererteams

Von: Carsten Drösemeyer

Andre Meyer

Herrenteams im Tischtennis-Kreis Diepholz dürfen zur übernächsten Saison nur noch mit vier Spielern statt mit sechs antreten. Das sagen Heiligenrodes Andre Meyer, Twistringens Jens Kramer, die Kirchweyher Legende Wilfried Miesen, Swen Bergmann vom TuS Syke und die Kreisvorsitzende Meike Stieg zur Entscheidung.

Heiligenrode – Die Katze ist aus dem Sack. Was die Spatzen bereits länger von den Dächern pfiffen, wird zur übernächsten Saison auch im Tischtennis-Kreis Diepholz Realität. Alle Herrenteams dürfen dann nur noch mit vier Spielern antreten, was nicht überall für Begeisterungsstürme sorgte. So sorgt sich Andre Meyer als Kapitän des künftigen Verbandsligisten TSV Heiligenrode um den „dann schwindenden Teamgeist. Sobald wir nur noch mit vier Spielern antreten, fällt das Coachen und Anfeuern praktisch weg. Im Doppel ohnehin, da alle zeitgleich spielen. Aber auch im Einzel stehen dann zwei Mann am Tisch, und einer zählt. Der vierte Spieler sitzt alleine auf der Bank.“

Andre Meyer befürchtet weniger Geselligkeit

Nächster Kritikpunkt von Meyer: „Die dritte Halbzeit nach Partien könnte künftig entfallen. Falls in einer Sechser-Truppe zwei Mann nach dem Match nach Hause müssen, kommt immer noch eine gesellige Runde zusammen. Wenn von vier Spielern aber zwei fehlen, ist es Essig mit dem bunten Abend.“

Andre Meyer: „Reform ist für mich nicht zu Ende gedacht“

Und Meyer hat noch ein weiteres Argument gegen die Umstellung im Köcher: „Wenn bei einem Verein die Erste in der Bezirksoberliga antritt und die Zweite nur in der Kreisliga, müssten ab der übernächsten Saison zwei gestandene BOL-Spieler drei Klassen tiefer aufschlagen. Das ist völlig realitätsfern. Wahrscheinlich würden dann sechs Spieler gemeldet, die durchrotieren. Diese Reform ist für mich nicht zu Ende gedacht. Zum Glück betrifft es uns frühestens 2027.“

Wilfried Miesen: „Gemeinschaft ist mit sechs Spielern natürlich einfach höher“

Auch die Kirchweyher Legende Wilfried Miesen wirkt als „Mann der 2. Kreisklasse“ nicht übermäßig glücklich: „Ich habe schon zu sechst und zu viert gespielt. Die Gemeinschaft ist mit sechs Spielern natürlich einfach höher, aber ich hätte mit einer Umstellung ausschließlich auf Kreisebene leben können. In unteren Mannschaften fehlen tatsächlich immer mehr Aktive, da hätte es Sinn gemacht. Für die höheren Teams ist es allerdings der falsche Schritt. Auf Bezirksebene oder darüber hinaus hätte man die Finger von einer Änderung lassen sollen.“

Wilfried Miesen

Zur einer gänzlich anderen Auffassung kommt dagegen Swen Bergmann vom TuS Syke (2. Bezirksklasse): „Es gibt ja leider immer weniger Spieler. Deshalb kann ich den Ansatz durchaus verstehen. Außerdem werden die Spiele deutlich kürzer, was gerade in der Woche ein Vorteil ist. Ich kann mit der Umstellung leben. Allerdings bin ich auf die neue Einteilungen der Spielklassen sehr gespannt, da es ja viel mehr Teams geben wird.“

Davor graut es Jens Kramer als Mannschaftsführer des baldigen Bezirksoberligisten SC Twistringen bereits: „Ich bin ja auch noch Spartenleiter. Wir haben bereits diverse Mannschaften, und nach der Umstellung werden es dann noch deutlich mehr werden. Das verschlingt nicht gerade wenig an Meldegeldern.“

Jens Kramer: „Für Talente wird es in Zukunft schwieriger“

Für eine finanziell gesunde Sparte wie Twistringen laut Kramer zwar kein allzu großes Problem, aber er sieht noch weitere Gründe gegen die Umstellung: „Für Talente wird es in Zukunft klar schwieriger. In Sechserteams kann man immer problemlos einen Youngster einbauen. Bei Vierermannschaften sieht das schon anders aus. Außerdem wird die Gemeinschaft leiden. Zu sechst ist es einfach viel lustiger. Gerade nach den Spielen. Und kein besserer Spieler wird ohne Grund künftig zwei bis drei Spielklassen tiefer auflaufen. Ich befürchte, dass es zu vielen Wechseln kommen wird. Ich halte das alles für eine ganz schlechte Entscheidung.“

Meike Stieg: Kleinere Vereine werden profitieren

Die Kreisvorsitzende Meike Stieg, zugleich auch Abteilungsleiterin bei der SV Kirchweyhe mit immerhin neun Herren-Mannschaften, meint zu diesem Thema: „Grundsätzlich finde ich diese Regelung nicht schlecht. Vor allem kleine Vereine, die nicht so viele Spieler haben, werden davon profitieren. Bei größeren Vereinen, die auch Mannschaften im Bezirk oder darüber haben, sieht das vielleicht anders aus. Da könnte es durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler ganz mit Tischtennis aufhört, weil er nicht in einer Mannschaft weit unter seinem Niveau spielen möchte. Aber dazu denken wir im Kreis Diepholz über Härtefall-Regelungen nach. Genaueres kann ich jetzt noch nicht sagen.“

Die Kreise fangen an: Ab übernächster Saison nur noch Viererteams bei den Herren Die niedersächsischen Tischtennis-Aktiven müssen sich künftig auf einen gravierenden Einschnitt einstellen: Über Jahrzehnte hinweg traten Herren-Teams mit sechs Spielern an. Auch in der folgenden Saison wird dies noch der Fall sein, danach erfolgt indes eine stufenweise Umstellung auf Vierer-Mannschaften in sämtlichen niedersächsischen Spielklassen.

Grundlage der Entscheidung war eine vorausgehende Online-Umfrage für alle aktiven Spieler und Spielerinnen sowie Abteilungsleiter im TTVN. Darin sah Vizepräsident Dieter Benen „den klaren Auftrag zur Umstellung auf Vierer-Mannschaften. Besonders auf Kreisebene haben die Ergebnisse eine deutliche Mehrheit dafür ergeben.“

Ab der Spielzeit 2024/25 wird zunächst auf der gesamten Kreisebene umgestellt, ab dem 1. Juli 2025 folgen die 1. und 2. Bezirksklassen, zur Saison 2026/27 werden es in der Bezirks- sowie Bezirksoberliga zwei Spieler weniger, ehe es dann ab der Serie 2027/28 auch noch den Landes- und Verbandsligen „an den Kragen“ geht.

Gespielt wird ab 2024 überall in einem einheitlichen System mit zwei Doppeln und acht Einzeln, wobei alle Partien ausgespielt werden, auch wenn schon eine Entscheidung gefallen ist. drö