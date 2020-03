Trotz Coronavirus: Vereine und Veranstalter im Kreis Diepholz halten an ihren Plänen fest

Syke – Die Corona-Problematik hat aktuell auch den Sport fest im Griff. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat ausdrücklich empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen zu verlegen oder abzusagen. Andere Länder wie Italien oder die Schweiz gehen bereits rigoros vor.

Im Kreis Diepholz gibt es nur wenige Sport-Events, die mehr als 1000 Leute auf die Beine bringen. Aber auch bei weniger Besuchern oder Teilnehmern gibt es eine Infektionsgefahr. Wie denken Vereine und Veranstalter im Kreis darüber? Wir haben uns umgehört.

Schwarmer Rennen

Marc Wessel, erster Vorsitzender des MSC Schwarme und seit einigen Jahren auch Rennleiter der Motorrad-Veranstaltung, ist ziemlich genervt von dem Thema: „Das geht mir alles voll auf den Sack. Das ist doch nur Panikmache. Wir jedenfalls haben noch nicht daran gedacht, für unser Rennen irgendwelche Konsequenzen zu ziehen.“

Bis zur nächsten Auflage am 26. Juli, dann auch mit der DM der A-Lizenz-Solisten, ist es noch etwas Zeit. Erwartet werden auf dem Niedersachsenring etwa 1 500 Zuschauer. Ein Rennen ohne Zuschauer (wie im Fußball oder Wintersport) kommt für Wessel nicht in Frage: „Dann sagen wir das Ding komplett ab, denn wir sind auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Und Plakate haben wir auch schon gedruckt. Die gibt es auch nicht umsonst. Ich hoffe, dass sich die Sache mit dem Virus bis Ende Juli erledigt hat.“ töb

Reitsport

Die Saison der Reitturniere beginnt im Kreis Diepholz traditionell mit dem Hallen-Springturnier beim RFV Diek-Bassum. Ausgeschrieben sind am Samstag Prüfungen bis zur schweren Klasse. „Wir haben uns im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, wie wir mit der Situation umgehen“, erklärt Enno Buschmann. „Die Besucherzahlen sind aber nicht so groß, und wir haben hier keine konkreten Coronafälle, sodass wir entschieden haben, die Veranstaltung durchzuziehen“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Auch der Avacon-/AWG-Jugend-Cup des Kreispferdesportverbandes Diepholz wird am Sonntag wie geplant über die Bühne gehen, bestätigt der Kreisvorsitzende Uwe Stradtmann. Bis jetzt habe er noch von keinen Reitturnierabsagen in der Region gehört: „Wir steigen ja auch erst langsam in die Saison ein.“ Das meiste seien Dorfturniere. „Wenn wir 1 000 Besucher hätten, wären wir froh“, sagt Stradtmann, der die Situation damit nicht verharmlosen will: „Wir werden uns an den Empfehlungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) orientieren.“

Die FN sieht bis auf Weiteres eine generelle Absage von Pferdesportveranstaltungen nicht als zielführend an, da das Coronavirus derzeit lokal eingegrenzt auftritt. Die Situation um das Virus entwickle sich jedoch sehr dynamisch und müsse jeden Tag neu bewertet werden. sor

Fußball

Der BSV Rehden wäre über 1 000 Zuschauer oder mehr im kommenden Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Norderstedt froh. Doch weniger das Virus als vielmehr der Zustand des Platzes macht BSV-Boss Friedrich Schilling Sorgen: „Momentan sieht der Platz nicht gut aus, und es soll in dieser Woche ja noch mehr Regen runterkommen.“ Die Corona-Problematik im Freien sieht Schilling als nicht so ernst an: „Draußen ist es doch alles ziemlich weitläufig.“

Aber Rehdens Chef fügt hinzu, „dass wir uns über Corona durchaus schon unterhalten haben. Und das betrifft unseren VIP-Raum bei Heimspielen. Der ist immer brechend voll. Wir müssen sehen, ob wir den momentan zur Benutzung freigeben.“

Die Organisatoren des Ristedter Vorbereitungs-Turniers um den „Württemberg-Cup“ (13. bis 24. Juli) hoffen, dass ihr beliebtes Turnier, bei dem am Finaltag schon mal 500 Besucher auf die kleine Anlage strömen, nicht betroffen sein wird. „Bis Juli ist noch viel Zeit. Aber eines ist klar: Die Gesundheit aller muss an erster Stelle stehen. Wir werden die Corona-Entwicklung natürlich sehr genau verfolgen“, erklärte Henry Stöver. Der Orga-Chef macht aber auch deutlich, „dass wir ein Turnier ohne Zuschauer niemals durchführen werden. Dafür ist der Aufwand doch zu groß.“ töb

Handball

Auch bei den Handballern der HSG Barnstorf/Diepholz ist das erstmals in China festgestellte Virus ein Thema: „In der Mannschaft wird natürlich darüber gesprochen“, berichtet Trainer Heiner Thiemann: „Wir fühlen uns aber bisher nicht direkt betroffen. Im Verein gibt es bisher keine Person, die sich mit dem Virus angesteckt hat. Mir sind auch keine Verdachtsfälle bekannt, die vorsorglich in Quarantäne mussten.“ Bisher gehe alles weiter wie bisher. „Wir haben jetzt nicht extra einen Desinfektions-Raum eingerichtet“, sagt Thiemann: „Jedes Mitglied ist aber frei, selbst vorzusorgen. Da machen wir keine Vorschriften.“

Dass Bundesgesundheitsminister Spahn vorgeschlagen hat, Veranstaltungen mit über 1 000 Zuschauern rigoros zu verschieben oder abzusagen, sieht Thiemann ambivalent. „Auf der einen Seite kann man sagen, dass es natürlich Sinn macht, wenn man gerade nach Norditalien oder China blickt. Großveranstaltungen, bei denen Personen aus aller Herren Länder zusammenkommen, sollten meiner Meinung nach schon abgesagt werden. Da ist das Risiko, sich anzustecken, doch zu hoch“ meint der HSG-Coach: „Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die wirtschaftlichen Einbußen, die damit einhergehen. Man sollte schon genau abwägen, ob eine Absage immer die letzte Lösung ist.“

Dass die HSG Barnstorf/Diepholz demnächst Geisterspiele bestreitet, sieht Thiemann nicht: „Das ist aktuell kein Thema für uns. Zumal wir auch nicht mehr als 1 000 Zuschauer bei unseren Heimspielen haben und somit nicht von den Kollektiv-Absagen betroffen sind.“ Bisher gehen der 68-Jährige und der Verein noch relativ entspannt mit Corona um. jdi

Duathlon

Am 19. April soll der Weyher Duathlon steigen. Eine Veranstaltung, die immerhin 400 Sportler anziehen dürfte. Und nach jetzigem Stand der Dinge wird das auch so sein. „Die Corona-Sache war bei uns bislang kein großes Thema. Wir haben schon 200 Voranmeldungen – und noch keiner hat bisher um eine Stornierung nachgefragt“, meint Orga-Mitglied Horst Wittmershaus, der selbst eine Woche später zur Marathon-DM nach Hannover fahren will und hofft, dass auch dieses Rennen stattfinden wird: „In Sachen Duathlon ist momentan bei uns alles ganz ruhig.“ töb

Triathlon

Eine der größten Sportverantaltungen im Kreis findet schon seit Jahren in Stuhr statt, wenn die TriWölfe zum Silbersee-Triathlon einladen. Dort tummeln sich etwa 1 000 Ausdauer-Athleten. In diesem Jahr soll das Event am 26. Juli (also zeitgleich zum Schwarmer Grasbahnrennen) über die Bühne gehen. Bislang war der Triathlon höchstens gefährdet, wenn sich im Silbersee die Algen explosionsartig vermehrt hatten.

Momentan ist Orga-Chef Jan Neubauer noch ziemlich entspannt: „Wir haben in keinster Weise Überlegungen angestellt, die Veranstaltung abzusagen. Da ist momentan auch sehr viel Hysterie und Aktionismus im Spiel. Wir werden die Entwicklungen natürlich verfolgen, hoffen aber, dass sich bis Ende Juli alles in unserem Sinne geregelt hat.“ töb

Tanzen

Beim TSC Hansa Syke sind alle noch sehr entspannt. Am 21./22. März richtet der Verein in der Syker Olympiahalle Turniere für die 2. Bundesliga und Landesliga (auf den letzten Drücker auch mit eigenem Team) aus. Dabei rechnen die Verantwortlichen am Samstag durchaus mit knapp 1 000 Zuschauern und könnten vielleicht sogar die „Spahn-Schallmauer“ knacken. „Aber an eine Absage denken wir bisher nicht. Im Tanzen sind bisher auch alle Bundesliga-Turniere, auch die im besonders vom Virus betroffenen Westen, durchgeführt worden“, erklärte Hansas Pressesprecher Karsten Kotzott.

Die Syker würden nur reagieren, „wenn der deutsche Tanzsportverband eine Absage fordert. Dann müssten wir uns dem natürlich anschließen. Aber vom Verband ist bisher nichts gekommen“, meinte Kotzott. töb

Bogensport

Von Freitag bis Sonntag sollen in Hof (Nordbayern) die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden – bisher ist die Veranstaltung mit fast 600 Teilnehmern aus ganz Deutschland nicht abgesagt worden. Die Bogensportler des SV Bassum von 1848 haben trotzdem reagiert und werden nicht zu den „Deutschen“ reisen. Qualifiziert war Recurve-Schütze Tim Schröder. „Nach intensiven Gesprächen und Beobachtung der Entwicklungen haben sich Sportler und Trainerin Gabriele Schwettmann dazu entschieden, auf den Wettkampf zu verzichten, um ihren Beitrag zur Eindämmung des Virus’ zu leisten. Es ist uns nicht leicht gefallen“, meinte Bassums Pressewart Gerhard Schwettmann, der in Hof zur Schießleitung gehören sollte und ebenfalls zu Hause bleibt.

