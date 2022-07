Ein Zehner auf Arambasics Wunschzettel

Von: Cord Krüger

Teilen

Lob und Trost bekam Rehdens Trainer Kristian Arambasic (r.) von Sandhausens Coach Alois Schwartz (l.) während der von Silvia Lange moderierten Pressekonferenz. © Krüger

Rehden – Kristian Arambasic war die gute Laune keinesfalls verdorben. „Ich habe im DFB-Pokal ja schon 0:9, 1:6 und 0:8 verloren“, erinnerte der Trainer des BSV Rehden grinsend an seine bisherigen Erstrunden-Niederlagen mit der SG Aumund-Vegesack (0:9 vor neun Jahren gegen Hoffenheim) und dem FC Oberneuland (1:6 gegen Zweitligist Darmstadt 98 im Sommer 2019 und 0:8 gegen Borussia Mönchengladbach im September 2020). Da sah dieses 0:4 (0:3) gegen Zweitligist SV Sandhausen durchaus respektabel aus, und auch Gäste-Coach Alois Schwartz lobte: „Der Gegner war ständig organisiert.“

Mit Blick auf die hinteren Mannschaftsteile wirkte Arambasic diesbezüglich ebenfalls zufrieden, lobte das konzentrierte Pressing und stellte fest: „Wir haben wenig zugelassen.“ Weiter vorn erkannte der A-Lizenz-Inhaber allerdings dringenden Handlungsbedarf: „Ein Zehner fehlt uns noch.“

„Wir sind in guten Gesprächen“

Bisher hatte Kamer Krasniqi diese Rolle der Schaltzentrale im offensiven Mittelfeld überragend ausgefüllt. Doch nach seinem Abschied in Richtung Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg vermissen die Schwarz-Weißen solch einen Kreativspieler, einen Flitzer zwischen den zwei vorderen Reihen, der Ball und Spiel an sich reißt und aus der zweiten Reihe für Gefahr sorgt. Mittelfeld-Antreiber Josip Tomic (am Sonntag mehrfacher Balleroberer und -verteiler) sowie die in diesem Sommer verpflichteten Lovro Sindik (kam für die letzte halbe Stunde rein) und Trainersohn Alessio Arambasic (Startelf-Einsatz mit griffigem Auftritt) zählen nicht zu dieser Spezies, „das sind eher Achter als Zehner“, verdeutlichte der BSV-Coach. Doch er war am Sonntag zuversichtlich, den nötigen Transfer noch einzutüten: „Wir sind in guten Gesprächen, und ich denke, dass wir solch einen Spielertypen noch bekommen.“

Dadurch, da ist sich Arambasic sicher, „kriegen unsere Stürmer dann das Gefühl, dass sie da vorn nicht allein sind“.

Auf der anderen Seite vermisste er bei seinen Angreifern Ebrima Jobe und Bocar Djumo die nötige Handlungsschnelligkeit in der Rückwärtsbewegung – was mit einem Zehner hinter ihnen womöglich öfter mal ungestraft bleiben kann.

Sandhausens Trainer Schwartz kennt solche Sorgen nach vielen Ab- und Zugängen: „Auch wir mussten am Anfang der letzten Saison die Mannschaft neu zusammenstellen. Das ist nie einfach“, tröstete Sandhausens Übungsleiter seinen Rehdener Kollegen.