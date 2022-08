Arne Reuter und sein wahrhaft extremer Erfolg

Von: Cord Krüger

Ganz vorn nach mehr als 13 Stunden – und daher ganz oben auf dem Treppchen: Arne Reuter (Mitte) vom SC Weyhe gewann den „Lofoten Ultra Triathlon Extreme“. © Privat

Arne Reuter vom SC Weyhe gewinnt den „Lofoten Ultra Triathlon“ in Norwegen - bis dahin war es aber ein langer und sehr beschwerlicher Weg, wie er eindrucksvoll schildert.

Weyhe – Vier Kilometer schwimmen im zwölf Grad kalten Wasser. 196 Kilometer auf dem Rad – allerdings verteilt auf satte 2 800 Höhenmeter. Und zum krönenden Abschluss noch mal ein um drei Kilometer verlängerter Marathon, also ein Lauf über 45 Kilometer. Der „Lofoten Ultra Triathlon Extreme“ trägt seinen Namen völlig zu Recht. Umso stolzer darf Triathlet Arne Reuter vom SC Weyhe sein, diese Strapazen in Norwegen bewältigt zu haben – und dann auch noch als Sieger! 13 Stunden und 28 Minuten standen am Ende dieses Kampfs gegen die Extreme – bis hin zu Bergsteigen und Abseilen – auf seiner Uhr.

„Ich kann es selbst noch nicht glauben“, gestand der 47-Jährige nach der Rückkehr aus Norwegen. Denn er wusste, welche Faktoren vor dem Auftakt nie abzuschätzen sind: „Die Wetterbedingungen sind jedes Jahr unberechenbar und können sich noch kurz vor dem Start schlagartig ändern“, nannte er ein Beispiel. Immerhin: „In diesem Jahr blieb es wenigstens trocken.“

Vor dem Schwimmen im Nordmeer „hatte ich am meisten Respekt, aber letztendlich habe ich mit der zweitschnellsten Zeit das Wasser verlassen“, berichtete der Ausdauersportler.

Die Radstrecke auf einem Rundkurs über die Inseln der Lofoten „war relativ anspruchsvoll, denn es gab keine flachen Abschnitte“. Die zweite Hälfte gestaltete sich durch den aufkommenden Wind als unangenehmer. „Ich war froh, als ich mein Rad wieder in der Wechselzone abstellen durfte“, verriet Reuter.

In steilen Bergen auf allen Vieren gelaufen

Mit einer halben Stunde Vorsprung ging der SC-Athlet auf die Laufstrecke, die auf den ersten 25 Kilometern entlang einer Bundesstraße „relativ unspektakulär verlief“. Für die letzten 20 Kilometer mussten die Kontrahenten jedoch zwei Berge mit 1 000 und 400 Höhenmetern überwinden, außerdem hatte jeder eine Sicherheitsausrüstung vor dem Bergabschnitt in Empfang zu nehmen.

„Eigentlich hatte ich mich schon darauf eingestellt, in den Bergen locker zu traben, da der Vorsprung zum Zweiten komfortabel war. Allerdings konnte ich meinen Plan nur auf den ersten 500 Metern umsetzen“, schilderte Reuter: „Da wurde es so steil, dass es mehr ein Klettern als ein Laufen war. Meine Geschwindigkeit brach auf 18 bis 20 Minuten pro Kilometer ein.“ Seine Hoffnung, auf dem Plateau wieder durchstarten zu können, erfüllte sich nicht: Der Boden war durch den Regen der Vortage völlig aufgeweicht, Geröllfelder und Felsen erschwerten es ebenfalls. Wege gab es dort oben nicht.

Bergab suchten Reuter dann die erste Krämpfe heim. Unten angekommen, betrug der Vorsprung noch fünf Minuten, der zweite, noch steilere Berg stand aber noch bevor. „Ich bin teilweise auf allen Vieren Richtung Gipfel geklettert“, berichtete er: „Um wieder herunterzukommen, musste man sich über eine längere Strecke abseilen.“ Doch der Norddeutsche verteidigte seinen Vorsprung bis ins Ziel, das er neun Minuten vor dem Zweiten erreichte. Und der, so stellte sich später heraus, „ist auf den Lofoten zu Hause und absolviert in den Bergen sein Lauftraining“, erläuterte der 47-Jährige.