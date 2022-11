„1:1 wäre super für Japan“: Sulinger Taiki Hirooka beim WM-Auftakt gegen Deutschland im Stadion

Von: Malte Rehnert

Teilen

Daumen hoch und Trikot an für die „Samurai Blue“: Taiki Hirooka, seine Frau Elli und sogar Töchterchen Mina haben sich schon mal ins passende Japan-Outfit geworfen. © hirooka

Am 17. Juni 2002 saß Taiko Hirooka mit seinem Vater im Wing Stadium in Kobe. Brasilien gegen Belgien, Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Er sah Weltstars wie Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo und Roberto Carlos – und einen 2:0-Erfolg des späteren Weltmeisters aus Südamerika. Für den damals zwölf- und mittlerweile 32-jährigen Japaner (kam 2012 nach Deutschland) war es das erste WM-Spiel, das er hautnah miterlebte – und nun, ziemlich genau 20 Jahre später, folgt das zweite. Wenn Deutschland und sein Heimatland am Mittwoch (14.00 Uhr) ins Turnier starten, ist er auf der Tribüne des Khalifa-International-Stadions in Doha live dabei.

Sulingen – Am Dienstag flog Hirooka von Düsseldorf direkt nach Katar, wohnt dort in einem Hotel und kommt am Donnerstag zurück. Viel Aufwand für so einen Kurztrip, der auch nicht gerade günstig ist. „Aber ich musste es einfach machen“, sagt Hirooka und fragt: „Wann bekommt man sonst mal so eine Gelegenheit? Dieses Spiel ist etwas ganz Besonderes für mich.“

Hirooka arbeitet bei Fortuna Düsseldorf

Die Chance hat er Ao Tanaka (24) zu verdanken. Seit knapp zweieinhalb Jahren arbeitet Hirooka beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Japan-Desk. Marketing, Internetseite, Soziale Medien, CSR – alles in der Landessprache für die asiatische Zielgruppe des Clubs, der schon lange eine enge Verbindung zu Hirookas Heimat pflegt. Und inzwischen ist er auch im Bereich Sport und Kommunikation tätig. Beispielsweise als Dolmetscher und Unterstützer für Tanaka, einen von drei Japanern in Fortunas Profikader neben Shinta Appelkamp und Takashi Uchino. Tanaka ist als einziger Düsseldorfer bei der WM. „Ao fragte mich: ,Willst du kommen?‘ Und ich sagte: Ja, klar! Dann hat er mir eine Karte besorgt“, erzählt Hirooka mit einem Lächeln.

„Leider ist die WM damals so vergeben worden“

Die Vorfreude, betont der frühere Mittelfeldmann des BSV Rehden und TuS Sulingen, ist zwar groß – allerdings auch ein bisschen „getrübt“. Vor allem an den Menschenrechtsverletzungen des Gastgeberlands gibt es weltweite Kritik. Die Fortuna hat sich klar positioniert, berichtet nur nachrichtlich über Tanakas WM-Auftritt und unterstützt die Kampagne „#PAYUPFIFA“ von Amnesty International und anderen Organisationen. Die katarische Regierung und der Weltverband Fifa werden dabei dazu aufgefordert, die Arbeitsmigranten und deren Familien finanziell zu entschädigen. „Leider ist die WM damals so vergeben worden“, sagt Hirooka, „eine schlechte Entscheidung“.

Auch er selbst wird aus Katar in den Sozialen Medien nur wenig posten – immer mit dem Hinweis auf die Menschenrechts-Kampagne.

Enger Draht in Düsseldorf: Taiki Hirooka und Fortunas WM-Fahrer Ao Tanaka. © christof wolff

Vom Spiel am Mittwochnachmittag würde er als Ergebnis gerne mindestens ein Remis der „Samurai Blue“ an die Follower melden. „Ein 1:1 wäre super für Japan“, meint Hirooka. Das Nationalteam – möglicherweise mit Tanaka in der Startelf, dem er „eine große Rolle bei der WM“ zutraut – sei technisch gut und habe einen großen Vorteil im Vergleich mit früheren Mannschaften. „Da haben fast alle Japaner in der J-League gespielt, nahezu keiner hatte Auslandserfahrung“, erinnert sich Hirooka, „aber mittlerweile sind ganz viele in den europäischen Top-Ligen: Deutschland, England, Spanien. Sie haben viel mehr internationale Erfahrung. Und das sieht man.“

Hirooka „großer Deutschland-Fan“

Dennoch: Klarer Favorit für Hirooka ist in diesem Duell Deutschland. Dem DFB-Team drückt er nach dem ersten WM-Spiel fest die Daumen: „Ich bin insgesamt großer Deutschland-Fan – und deshalb damals ja auch hierher gekommen.“ Der 32-Jährige lebt nach wie vor in Sulingen, mit seiner Frau Elli und dem fast neun Monate alten Töchterchen Mina.

Weil sich der junge Vater möglichst viel um seine Familie kümmern will und zuletzt ohnehin oft unterwegs war (etwa bei Spielen der Fortuna), hat er seine eigene Karriere auf Eis gelegt. „Dafür habe ich gerade keine Zeit“, sagt Hirooka. Ganz abschließen mag er mit dem Thema jedoch nicht: „Vielleicht spiele ich mal in der Altherren-Mannschaft. Denn komplett ohne Fußball geht‘s nicht.“