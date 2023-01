Ein Student aus Wichita sorgt für Furore

Von: Gerd Töbelmann

Das Gedränge an der ersten Anhöhe war zwar groß, aber insgesamt blieb die Teilnehmerzahl in Fahrenhorst hinter den Erwartungen zurück. © töb

Der 45. Silvesterlauf des LC Hansa Stuhr litt unter Dauerregen, sodass nur 187 Teilnehmer den Weg ins Fahrenhorster Bradenholz fanden.

Fahrenhorst – Beim Blick am Samstagvormittag durch das Fenster dürfte manch einem der Organisatoren des 45. Silvesterlaufes des LC Hansa Stuhr das Brötchen im Halse steckengeblieben sein: Dauerregen. Da die Voranmeldungen für die Traditionsveranstalung schon schlecht waren, starb die Hoffung auf möglichst viele (zahlende) Nachmelder schon sehr früh. So kam es dann auch, denn der Regen ließ nicht nach, sodass am Ende nur 187 Teilnehmer den Weg ins Fahrenhorster Bradenholz fanden. Die, die gekommen waren, bereuten das zu keiner Zeit. Marvin Beneke vom LC Hansa Stuhr, der Vierter über die Mitteldistanz wurde, sprach da für viele: „Klar, es war matschig auf der Strecke. Aber das macht doch Crosslaufen aus. Mir hat es viel Spaß gemacht.“

Sportlich lief es für die Teilnehmer aus dem Kreis Diepholz eigentlich ganz gut. In den Gesamtwertungen über 13,8 und 4,2 Kilometern sprang zwar kein Sieg heraus, aber es gab zumindest etliche Podestplätze. Erste Plätze gab es dann aber doch in den diversen Altersklassen-Wertungen.

Schnelles Paar: Für Lea Jerkovic und ihren Freund Erik Enriquez gab es die Plätze drei und eins. © töbelmann

Eine ganz besonders schöne Geschichte ist die von Lokalmatadiorin Lea Jerkovic. Die jetzt 21-Jährige ging vor einigen Jahren in die USA in den Bundesstaat Kansas, um dort mit einem Stipendium an der Wichita State University Wirtschafts-Marketing zu studieren. Über die Weihnachtstage und bis zum 8. Januar ist Jerkovic zu Besuch in der Heimat – und hat den Flug aus dem mittleren Westen der USA über den großen Teich nach Norddeutschland nicht allein getan, denn an ihrer Seite verbrachte auch ihr Freund Erik Enriquez, ebenfalls Student und Läufer, die Tage in Deutschland.

Ergebnisse 13,8 Kilometer, Männer: 1. Erik Enriquez (Wichita State University) 51:33 Minuten, 2. Carsten Hülss (ATS Buntentor) 54:20, 3. Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) 55:59 ... 6. Arne Reuter (SC Weyhe Triathlon) 1:01:22 ... 8. Stephan Doodeman (LC Hansa Stuhr) 1:04:06 ... 10. Julius Kanowski (TuS Sudweyhe) 1:06:58 ... 12. Björn Wellmer (SC Weyhe) 1:09:23 ... 14. Frank Zühlke (SC Weyhe - Triathlon) 1:11:30 - M 45: 1. Carsten Hülss (ATS Buntentor) 54:20, 2. Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) 55:59, 3. Arne Reuter (SC Weyhe Triathlon) 1:01:22 - M 50: 4. Markus Türk (Weyhe) 1:24:28 - M 55: 1. Stephan Doodeman (LC Hansa Stuhr 1:04:06, 2. Jens Rohlfing (TSV Barrien) 1:13:51 ... 5. Andreas Leder (TSV Schwarme) 1:27:54 - M 60: 3. Frank Ruhland (Bruchhausen-Vilsen) 1:18:46 - M 65: 1. Anton Bartling (TSV Schwarme) 1:18:56 - männl. Jug. U 20: 1. Erik Enriquez (Wichita State University) 51:33. Frauen: 1. Lena Schröder (TC Rostock) 1:07:34 Std., 2. Kerstin Klasen (TSV Schwarme) 1:13:40, 3. Stephanie Ugorets (Bassum) 1:16:06, 4. Jana Masemann-Wellmer (SC Weyhe -Triathlon) 1:16:50 ... 7. Katja Dahme-Buse (FTSV Jahn Brinkum) 1:24:28 - W 40: 1. Stephanie Ugorets (Bassum) 1:16:06 - W 45: 1. Jana Masemann-Wellmer (SC Weyhe -Triathlon) 1:16:50, 2. Katja Dahme-Buse (FTSV Jahn Brinkum) 1:24:28 - W 50: 1. Kerstin Klasen (TSV Schwarme) 1:13:40. 4,2 Kilometer, Männer: 1. Daniel Eskes (LGG Ganderkesee) 16:09 Minuten, 2. Marc Prins 16:14, 3. Frank Minge (beide LG Bremen-Nord) 16:26, 4. Marvin Beneke 16:57, 5. Fynn Klinke 17:05, 6. Malte Schwarting (alle LC Hansa Stuhr) 17:22 ... 10. Florian Schigelski 19:38, 11. Rico Heidemann (alle LC Hansa Stuhr) 19:48, 12. Niels Meyer (TuS Sudweyhe) 19:57, 13. Daniel Brackmann (LC Hansa Stuhr) 20:16, 14. Nick Kanowski (Brinkumer SV) 20:17 - M 30: 1. Felix Koopmann 21:20, 2. Christopher Loch 21:55, 3. Sören Sperlich (alle TSG Seckenhausen-F.) 21:55 - M 35: 1. Malte Schwarting (LC Hansa Stuhr) 17:22 - M 40: 1. Daniel Brackmann (LC Hansa Stuhr) 20:16 ... 3. Tim Dumke (Lauffreunde Bramstedt) 22:01, 4. Florian Warneboldt 22:53, 5. Joachim Keese (beide TuS Syke) 22:59 - M 45: 2. Florian Schigelski (LC Hansa Stuhr) 19:38, 3. Niels Meyer (TuS Sudweyhe) 19:57 - M 50: 1. Rico Heidemann (LC Hansa Stuhr) 19:48 ... 3. Jörn Heidhoff (TV Bruchhausen-Vilsen) 23:08 - M 55: 2. Frank Saffe (TSV Ristedt) 20:24 - M 60: 3. Michael Wanzek (LC Hansa Stuhr) 24:21 - M 70: 1. Johann Masemann (TV Bruchhausen-Vilsen) 23:31 ... 3. Erwin Delicat (TSV Bassum) 27:49 - M 80: 1. Werner Schierholz (TV Bruchhausen-Vilsen) 50:17 - männl. Jug. U 23: 2. Noah Milde (TV Stuhr) 23:29 - U 20: 2. Fynn Klinke (TV Stuhr) 23:29 - U 14: 1. Nick Kanowski (Brinkumer SV) 20:17, 2. Till Dummeyer (FTSV Jahn Brinkum) 20:18. Frauen: 1. Jule Prins (LG Bremen Nord) 16:49, 2. Lina Hülss (FTSV Jahn Brinkum) 17:06, 3. Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) 17:13 ... 5. Mona Harsman (LC Hansa Stuhr) 20:36 ... 8. Sabine Mail (TuS Syke) 22:54, 9. Mirjam Kolbeck (LC Hansa Stuhr) 22:56 - W 30: 2. Mirjam Kolbeck (LC Hansa Stuhr) 22:56 - W 35: 1. Mona Harsman (LC Hansa Stuhr) 20:36 - W 40: 1. Sabine Mail (TuS Syke) 22:54, 2. Maren Lueßen (Stuhr) 25:25, 3. Dörthe Schigelski (LC Hansa Stuhr) 25:42 - W 45: 2. Diana Widmann (Lauffreunde Bramstedt) 27:26 - W 50: 1. Andrea Kanowski (Bassum) 27:11 - W 55: 1. Monika Milde (TV Stuhr) 26:47 - weibl. Jug. U 23: 1. Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) 17:13 - U 20: 1. Lina Hülss (FTSV Jahn Brinkum) 17:06 - U 12: 1. Emilia Rönner (HSG Stuhr) 30:42. 1620 Meter, männlich, Gesamtwertung: 3. Ben Ugorets (U 12) 7:59, 4. Max Ugorets (U 14/beide TSV Bassum) 8:45. Weiblich, Gesamtwertung: 2. Mia Carlotta Polle (U 14) 7:12, 3. Maja Nolte (U 12/beide LCHansa Stuhr) 7:23 ... 5. Mieke Mail (U12/TuS Syke) 8:40. Weitere Ergebnisse unter www.lc-hansa-stuhr.de.

Da lag es nahe, dass beide auch mal kurz beim Silvesterlauf vorbei schauten. Und das ziemlich erfolgreich, denn der 19-jährige Enriquez lief die Konkurrenz über 13,8 Kilometer in Grund und Boden und setzte sich nach 51:33 Minuten mit großem Vorsprung durch. Im Ziel wartete dann Freundin Lea mit einer Umarmung und einem Küsschen. Lea Jerkovic belegte über 4,2 Kilometer den dritten Platz (17:13) und musste nur Jule Prins (LG Bremen Nord/16:49) und Lina Hülls vom FTSV Jahn Brinkum (17:06) den Vortritt lassen.

Der mehrfache Fahrenhorst-Sieger Oliver Sebrantke trat trotz muskulärer Probleme über die Mitteldistanz an, ließ es allerdings, wie angekündigt, ruhig angehen und wurde letztlich 33. (22:48). „Die Zeit ist völlig egal. Ich habe durchgehalten und hatte seit längerer Zeit mal wieder die Muße, um mich auf der Strecke mit einigen Mitläufern zu unterhalten.“

Wegener und sein Hund Tubbs dürfen mitlaufen Fahrenhorst – Da staunten alle nicht schlecht, als beim Start über die Mitteldistanz beim Stuhrer Silvesterlauf plötzlich ein Läufer mit Stirnbandkamera und, jetzt kommt’s, mit einem Hund an der Startlinie stand. Die Mitläufer waren vorher von Platzsprecher Juraj Sivulka über diesen ungewöhnlichen Starter informiert worden. Es handelte sich dabei um den Bremer Thomas Wegener (Triathlon Bremen), der mit seinem Mischling Tubbs („ich habe ihn nach einem der beiden Helden der TV-Serie Miami Vice so genannt“) loslaufen wollte. Sivulka gab erst das Startsignal und klärte dann auf: „Der Thomas hatte vorher angefragt, ob er außer Konkurrenz bei uns mitlaufen könnte. Das haben wir natürlich gemacht.“

Und Wegener, der mit Tubbs in den vergangenen beiden Jahren beim Turnierhundesport den DM-Titel über 2 000 Meter bei den Senioren (damit ist das Herrchen gemeint . . .) geholt hatte, legte mit seinem europäischen Schlittenhund gleich los wie die Feuerwehr, war als Erster am Nadelöhr, wo es in den Wald geht, und kam mit großem Vorsprung auch als Erster wieder aus dem Wald heraus. Kurz vor dem Zielkorridor drehte der 56-Jährige mit Tubbs ab, um ja nicht die Zeitmessung auszulösen. Schließlich war er ja außer Konkurrenz angetreten. „Ich bin sehr froh, dass mich die Stuhrer heute hier haben starten lassen“, meinte Wegener etwas außer Atem im Ziel. So gab es für ihn zwar keine Urkunde und auch kein Präsent, aber auf Tubbs warteten eine Schale mit klarem Wasser und eine Kuscheleinheit seines Herrchens.

Über den langen Kanten verlor die Konkurrent den US-Boy Enriquez schon ziemlich bald aus den Augen. Aber auch dahinter ging es nicht gerade spektakulär zu, denn als Zweiter hatte der Weyher Carsten Hülss (ATS Buntentor/54:20) doch einen gehörigen Vorsprung vor dem Dritten Thorsten Glatthor (TSV Schwarme/55:59), der tags zuvor noch den Vor-Silvesterlauf über 6,1 Kilometer in Uenzen gewonnen hatte. Bei den Frauen lief Siegerin Lena Schröder (TC Rostock/1:07:34) ein einsames Rennen. Das dürfte Kerstin Klasen vom TSV Schwarme ziemlich egal gewesen sein, denn sie kam als Zweite (1:13:40) vor der Bassumerin Stephanie Ugorets (1:16:06) ins Ziel.

Bei den Mittelstrecken-Männern gewann Daniel Eskes (LGG Ganderkesee/16:09 Minuten). Bester Läufer aus dem Kreis war der schon zuvor erwähnte Stuhrer Marvin Benke als Vierter (16:57).

Hansa-Schatzmeister Wilfried Hocke wird sich demnächst mit seinen Vorstandskollegen zusammensetzen, um über die Zukunft des Rennens zu diskutieren. Carsten Hülss positionierte sich schon mal klar und deutlich: „Ich bin bestimmt nicht allein, wenn ich sage, dass ohne dieses Rennen an Silvester etwas fehlen würde.“

Zweite über 4,2 km: Lina Hülls (Jahn Brinkum). © Privat