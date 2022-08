Spritziges Comeback des Silbersee-Triathlons in Stuhr

+ © Terwey, Fabian Auf in die Fluten: Die Regionalliga Nord beim Start. © Terwey, Fabian

Der Silbersee-Triathlon ist zurück - und beim Comeback wird gleich der Streckenrekord durch den Oldenburger Jesse Hinrichs pulverisiert. Auch Lokalmatador Oliver Sebrantke durfte zufrieden sein. Der Ausdauersportler des LC Hansa Stuhr wurde Landesvizemeister.

Stuhr – Das Wasser spritzte, der Silbersee schäumte. Während die erste Schwimmergruppe bereits aus den Wellen an die kleine Strandbucht hechtete, um zu ihren Fahrrädern in die Wechselzone zu eilen, stürzten sich die nächsten Sportler für den zeitversetzten Start gerade erst in die Fluten. Beim 27. swb-Silbersee-Triathlon des LC Hansa Stuhr ging es nach drei Jahren Pause über die olympische Distanz wieder zur Sache. Rund 600 Teilnehmer meisterten die 1,5 km lange Schwimmstrecke, die 40 km auf dem Rad und die sich 10 km ziehende Laufpassage.

Sieger Hinrichs lobt Veranstalter LC Hansa Stuhr

Der Schnellste, Jesse Hinrichs (1:51:01 Stunden), fand im Ziel schnell wieder Luft, um zu schwärmen: „Das ist in der Region meine Lieblingsveranstaltung.“ Kurz zuvor hatte der 24-jährige Oldenburger, der den Wettkampf für Regionalligist 1. TCO „Die Bären“ bestritt, den Zielbogen durchquert und unter dem wolkenverhangenen Sommerhimmel den selbst aufgestellten Streckenrekord aus 2019 geknackt (wir berichteten). Begeistert erklärte Hinrichs: „Der Verein hier organisiert das in Eigenregie einfach alles super.“

„Wir hatten den Mut, es dieses Jahr durchzuziehen“, sagte Sam Nimmo. Der stellvertretende Vorsitzende und der LC Hansa Stuhr hatten nach der Pause und der Neugründung des Organisationsteams vor der Herausforderung gestanden, genügend Ehrenamtliche zu finden, um die Veranstaltung zu stemmen. Letztlich sorgten rund 150 Helfer für einen reibungslosen Ablauf bei dem als „Veranstaltung von Athleten für Athleten“ deklarierten Event. Hansa-Vorsitzender Christian Walz lobte zudem die Unterstützung der Gemeinde, die den Triathlon – unter anderem mit den nötigen Straßensperrungen – erst ermögliche.

„Es hat hier viel Spaß gemacht“, sagte auch Simon Müller (1:54:40), Schnellster unter denen, die keinen Ligawettkampf bestritten. Der 26-Jährige hatte den Silbersee-Triathlon „als harte Einheit“ genutzt. Im Oktober startet der Psychologie-Student aus Bremen, Redakteur des Magazins „Triathlon“, bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, dem Mekka für Triathleten. „Recht anspruchsvoll“ sei es für den gebürtigen Lübecker aber auch in Stuhr gewesen – zumindest die Laufstrecke „wegen des Untergrundwechsels von Rasen zu Sand, Kies und Kopfsteinpflaster“.

Gerade aus dem Wasser (oben) geht's aufs Rad.

Mit einer anderen Herausforderung hatte Hannah Arlom (2:07:36, LG Emsdetten Tri-Team) bei ihrer Stuhr-Premiere zu kämpfen. Die 35-Jährige finishte als schnellste Frau, hatte beim Wechsel aufs Rad aber zwischenzeitlich ihren Zeitmesschip verloren. Nach kurzem Schock fand sie ihn letztlich in ihrer Kleidung wieder: „Eigentlich wollte ich beim Ironman in Dresden starten, doch der ist ausgefallen. Da war das hier eine tolle Alternative.“

In und auswendig kennt Lokalmatador Oliver Sebrantke (2:09:58) vom LC Hansa Stuhr den Wettkampf. „Ich war schon zehnmal dabei. Der Silbersee ist für mich als Bremer direkt vor der Haustür. Ich trainiere hier auch oft“, erklärte der 46-Jährige, der in seiner Altersklasse 45 die niedersächsische Landesvizemeisterschaft gewann: „Ziel war das Treppchen. Ärgerlich ist Platz zwei trotzdem. Weil nur 40 Sekunden zum Sieg gefehlt haben.“ Dauerrivale Marcus Kohlhase (VSK Osterholz-Scharmbeck) hatte die Nase knapp vorn.

Landesvizemeister: Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr).

Auch Imme Menges vom SC Weyhe siegte in ihrer Altersklasse 55. Die 54-Jährige sprach nach ihrem Debüt in Stuhr von „einer super Veranstaltung“ und schob lächelnd hinterher: „Beim Schwimmen habe ich allerdings einige Arme und Beine ins Gesicht bekommen.“ Der Sieger-Blumenstrauß und Präsentkorb mit mediterranen Köstlichkeiten stimmte die Rechtsanwältin da schon wieder fröhlicher – besonders aber die Faszienrolle, die sie „jetzt nach dem Triathlon gut gebrauchen kann“.

Gerade aus dem Wasser (oben) geht's aufs Rad.

Abgesehen von den üblichen Erschöpfungsnachwehen habe es jedoch keine schwereren Verletzungen gegeben, wie Walz nach Rücksprache mit dem DRK bei der Siegerehrung auf der Bühne am Ziel bekanntgab.

„Wir machen jetzt eine Nachbesprechung und entscheiden , wie es im nächsten Jahr weitergeht“, sagte Hansas Wettkampfleiter Holger Klyszcz-Nasko: „Tendenz ist, dass wir es in dieser Art und Weise fortführen.“ Und wie Walz ergänzte, eventuell auch wieder die Sprintdistanz und weitere früherer Distanzen anbieten. So oder so, 2023 würden sicher wieder viele Starter in den Silbersee springen.