Diepholzer Bundesliga-Squasher sind jetzt die Gejagten

Von: Cord Krüger

Fast unverändert im Vergleich zu den Deutschen Meisterschaften, wo dieses Bild des Bronzemedaillengewinners 1. SC Diepholz entstand: Teamchef Dennis Jensen (r.) geht die ersten beiden Spiele der neuen Saison an diesem Wochenende mit (v. l.) Willi Wingelsdorf, Dylan Bennett und Mahesh Mangaonkar an. Für den familiär stark eingebundenen Julian Kischel (2.v.r.) rückt Neuzugang Felix Auer ins Team. © Krüger

Jetzt zählen sie zu den Gejagten in der deutschen Squash-Elite! Vizemeister der Bundesliga Nord waren die Männer des 1. SC Diepholz schon mal – vor sieben Jahren. Dritter, Vierter und Fünfter ebenfalls (seit 2019 dreimal in Folge). Doch ihre siebte Erstliga-Saison hintereinander (die achte insgesamt) war gleichzeitig die erfolgreichste: Platz zwei im Norden bedeutete das Ticket zum Final Four um die Deutsche Meisterschaft in Bremen. Dort sprang für den vergleichsweise kleinen Club vom Hunteufer Bronze heraus! Spätestens jetzt dürfte kein Konkurrent die Kreisstädter mehr unterschätzen. „Das wird wohl so sein. Die Zeiten könnten für uns härter werden“, ahnt der Diepholzer Spielertrainer Dennis Jensen. Er weiß, dass „die Erwartungshaltung jetzt höher ist“.

Drei Top-Transfers lassen aufhorchen

Dies liegt auch an den drei Top-Transfers dieses Sommers. Der ägyptische Weltranglisten-Neunte Mazen Hesham entschied sich ebenso für Jensens Konzept wie der schottische Nationalspieler Rory Stewart (26). Zurzeit rangiert der Profi auf Platz 56 der Weltrangliste. Und in Person des 28-jährigen Felix Auer lotste der SCD-Macher einen früheren Akteur von Branchenprimus Paderborner SC und Sportwerk Hamburg zurück in den Norden. Zuletzt stand der ehemalige deutsche Nationalspieler in Diensten von Süd-Bundesligist Monopol Frankfurt.

Erst nach Berlin, dann Heimspiel gegen Bremen: Zwei echte Härtetests zum Auftakt am Samstag und Sonntag „Ob wir es schaffen, noch einmal solch eine Serie durchzuziehen, hängt zu einem Großteil davon ab, wie gut unser Start wird“, verdeutlicht Dennis Jensen. Und der hat es für den Spielertrainer des 1. SC Diepholz in sich: Am Samstag um 13.00 Uhr beginnt für seine Crew die neunte Spielzeit im Oberhaus – bei Airport Squash Berlin. 24 Stunden später stehen Spitzenspieler Mahesh Mangaonkar & Co. bereits in ihrem eigenen Centre Court des Diepholzer Sauna- und Sportparadieses und empfangen um 13.00 Uhr den 1. Bremer SC zum Nordderby. Beide Kontrahenten zählt der Motor und Macher des 1. SCD zu den heißesten Kandidaten um vordere Plätze.

Für die Partien plant Jensen nach jetzigem Stand mit derselben Formation: Der indische Profi Mahesh Mangaonkar führt das Feld als Spitzenspieler an, die zweite Ausländer-Planstelle nimmt Dylan Bennett ein, der nun schon in der 13. Saison den Löwen auf der Brust trägt. „Es ist ein bisschen, als ob man nach Hause kommt“, gesteht der Niederländer: „13 Jahre als Profi bei einem Verein, das ist schon außergewöhnlich. Aber das Umfeld hier ist einfach herausragend.“

An Position drei gibt Neuzugang Felix Auer seinen Einstand. „Ich freue mich riesig auf mein Debüt im Diepholzer Trikot“, unterstreicht der 27-Jährige: „Ich will dazu beitragen, dass wir wieder eine erfolgreiche Saison spielen.“

Als „Vierer“ steigt Willi Wingelsdorf zuerst in den Court. „Wir hatten auch andere Überlegungen – unter anderen wegen einer Änderung des Reglements“, schildert Jensen. Bisher hatte die DSL pro Paarung nur einen ausländischen Akteur aus den Top 100 der Weltrangliste erlaubt, nun dürfen beide Ausländer aus diesem erlauchten Kreis kommen. Also hätte genauso gut der Ägypter Mazem Hesham oder der ebenfalls im Sommer verpflichtete schottische Nationalspieler Rory Stewart spielen können. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Beim nächsten Spieltag im Dezember werden die Karten neu gemischt“, umschreibt es der Teamchef. Auch der Tscheche Martin Svec war eine Option, da er von seinem Wohnort nur 200 Kilometer nach Berlin hätte fahren müssen.

Bereits am Freitag reist der SCD-Kader an die Spree, um sich optimal vorzubereiten. „Berlin wird uns alles abverlangen“, weiß Jensen. Und schon jetzt freut er sich auf das Derby gegen die Bremer. Die Nacht davor wird wegen der Rückfahrt zwar kurz, aber die von der DSL für diese Saison von 14 auf 13 Uhr vorverlegten Startzeiten kommen uns entgegen“, sagt der Ur-Diepholzer. ck



Keine Abgänge im Team: „Jeder ist wichtig“

Auf der anderen Seite verließ niemand den Verein, nur der frisch gebackene Familienvater Julian Kischel kann wegen seines Hausbaus nicht immer dabei sein. Und der Weltranglisten-77. fällt wegen einer Oberschenkelverletzung noch fünf bis sieben Wochen aus.

Somit steht Jensen ein stattliches 18-Mann-Team zur Verfügung. Ein Hauen und Stechen um die Spielanteile befürchtet der 47-Jährige, der selbst noch auf der Kaderliste steht, nicht: „Der Zusammenhalt bei uns ist sehr ausgeprägt. Jeder weiß, dass er dabei ist, dass er wichtig ist. Und wir wollen für alles gewappnet sein.“ Zu frisch sind noch die Erinnerungen an alle bisherigen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie – von der Anreise der ausländischen Profis bis zu den Partien. „Zu unseren vordringlichsten Saisonzielen zählt, die drei Neuzugänge schnell einzubauen und gut bei uns zu integrieren“, schildert der Spielertrainer.

„Hier dreht keiner durch“

Und die sportlichen Wünsche? „Klar würden wir gern wieder oben mitspielen, wenn man uns lässt. Aber wir vergessen nicht, woher wir kommen“, sagt er mit Blick auf das überschaubare Umfeld und den deutlich kleineren Etat im Vergleich zur Konkurrenz: „Also dreht hier keiner durch. Wir versuchen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln das Maximum herauszuholen.“

Das Maximum in der Tabelle dürfte wohl wieder der deutsche Rekordmeister und aktuelle Titelträger Paderborner SC erreichen – da legt sich der Ur-Diepholzer schon vor dem ersten Aufschlag fest. „Paderborn steht über allem“, sagt der Motor des 1. SCD: „Dahinter dürften zwei Mannschaften ein gehöriges Wort um Platz zwei mitreden: Airport Squash Berlin und der 1. Bremer SC.“

Und eben diese Clubs haben die Spielplaner der Deutschen Squash Liga (DSL) den Kreisstädtern gleich zum Saisonauftakt kredenzt. „Das sind also echte Prüfsteine“, weiß Jensen vor dem Duell am Samstag ab 13.00 Uhr in Berlin und dem Heimspiel am Sonntag um 13.00 Uhr gegen Bremen.