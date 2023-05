Rehdens Abstieg fast besiegelt: „Ein sehr trauriger Abend“

Von: Cord Krüger

Zurück auf der linken Abwehrseite: Rehdens Daniel Haritonov (rechts, hier gegen Lübecks Kenny Korup) musste am Mittwochabend eine heftige Heimpleite schlucken – und wohl den Abstieg aus der Regionalliga. © Krüger

Heftige Klatsche im zum Endspiel um den Klassenerhalt auserkorenen Heim-Auftritt gegen Phönix Lübeck: Der BSV Rehden ging gegen den Tabellen-13. mit 1:6 unter und ist aus der Regionalliga so gut wie abgestiegen.

Trainer Arambasic: „Das ist das Ende“

Rehden – Das war’s wohl für den BSV Rehden. Nach elf Jahren Viertklassigkeit brechen für die Schwarz-Weißen jetzt die letzten drei Spieltage in der Regionalliga an – so viel lässt sich nach der heftigen 1:6 (1:3)-Heimpleite gegen Phönix Lübeck, höchstwahrscheinlich fünf Absteigern und bei nun neun Punkten Rückstand auf den sechstletzten Platz wohl prognostizieren. Diesen Rang nehmen zurzeit die Lübecker ein, deren Sieg hochverdient war. Kristian Arambasic schickte seine Fußballer nach dem Abpfiff direkt und ohne den obligatorischen Spielerkreis in die Kabine. Denn der BSV-Trainer war nach dem vor allem im ersten Durchgang zu dürftigen Auftritt seines Personals „sehr enttäuscht. Das ist das Ende. Ich habe auch keine Lust mehr zu rechnen. Es ist ein sehr trauriger Abend“, gab der 45-Jährige Einblicke in sein Innerstes.

Vizekapitän Tomic: „Dieser Moment tut sehr weh“

Mittelfeldmann Josip Tomic rang nach Fassung: „Ich weiß nicht, ob es uns allen bewusst war, um was es heute ging“, rätselte der Vizekapitän. Nach seinem Muskelbündelriss war er für die letzte halbe Stunde reingekommen – als beim 1:5 schon alles zu spät war. „Der Verein liegt mir sehr am Herzen, ich hatte hier schöne und schlechte Momente – aber dieser tut sehr weh“, verdeutlichte der mit sieben BSV-Saisons dienstälteste Rehdener.

Drei Gegentore in nur elf Minuten

Von der Bank aus hatte er zusehen müssen, wie seine Kollegen früh geschlagen waren: Im eigenen Strafraum traf Stürmer Malik Memisevic zwar den Ball, aber auch Hendrik Wurr. Schiedsrichter Tim-Alexander Strampe zeigte auf den Elfmeterpunkt, Lübecks Kapitän Marcel Holzmann vollstreckte sicher zum 1:0 (9.). Keine 60 Sekunden später jubelten die Hanseaten erneut, nachdem Morten Knudsen aus der zweiten Reihe draufgehalten hatte und die Kugel unten links zum 2:0 einschlug. Rehden kam kaum zum Luftholen. „Wir haben keinen Kopfball gewonnen, keinen Zweikampf, vorn fehlten die Ideen“, konstatierte Arambasic.

Phönix hingegen agierte einfach, aber gnadenlos effizient: Sebastian Pingel dribbelte sich von links durch, schoss scharf aus spitzem Winkel – und der Klärungsversuch von BSV-Innenverteidiger Moody Chana landete im eigenen Tor zum 0:3 (20.).

Mittelfeldmann Sindik: „Was für eine Katastrophe“

Arambasic reagierte, nahm Sechser Alexander Schmitt raus, weil „Schmitti leider nicht ins Spiel gekommen ist“. Für ihn kam in Person von Lovro Sindik viel frischer Wind, „aber bei dem Spielstand dachte ich: Was für eine Katastrophe“, räumte der Mittelfeld-Antreiber und fügte an: „Ich konnte nur versuchen zu kämpfen.“

Nur Kevin Coleman trifft für Rehden

Immerhin leitete der 31-Jährige das 1:3 ein, brachte einen Freistoß von links in die Mitte, Kevin Coleman nahm aus 18 Metern Maß und traf flach zum 1:3 (43.). Zu dieser Zeit hätte es schon 2:3 stehen können, doch Kerem Sahans Versuch wurde auf der Linie geklärt (22.), Tony Lesueur zielte knapp vorbei (24.), und Bocar Djumos Schuss lenkte Torwart Andrea Hoxha zur Ecke (31.). „Das ist nicht nur Pech, sondern auch eine Frage der Qualität“, meinte Arambasic: „Lübeck hat aus sieben Schüssen sechs Tore gemacht.“

Schlusspunkt zum 1:6 aus 40 Metern

Die weiteren drei fielen folgendermaßen: Pingel bediente Mateusz Ciapa per Rechtsflanke zum 4:1 (53.) und traf im Nachsetzen zum 5:1 (56.) ins leere Tor, den Schlusspunkt setzte Mateo Aramburi mit einem 40-Meter-Heber über den erst heraus- und dann wieder zurückgeeilten Niemann ins verlassene Gehäuse (87.). Für den BSV hingegen sprang nach der Pause außer einen von Hoxha parierten Djumo-Schuss (48.) und einem Pfostenkracher durch Sindik (75.) wenig heraus. „Nach Rehdens Tor mussten wir eine heiße Phase überstehen, aber wir haben es seriös zu Ende gespielt“, fand Phönix-Trainer Oliver Zapel. Dies wiederum bedeutete zugleich Rehdens mögliches Ende in dieser Liga.

BSV Rehden - 1. FC Phönix Lübeck 1:6 (1:3) Rehden: Niemann - Sahan (46.Mansaray), Becken, Chana, Haritonov - Han (57. Tomic), Schmitt (27. Sindik), Coleman - Djumo (79. Kaperkorn), Memisevic (46. Jobe), Lesueur. Lübeck: Hoxha - Bock (87. Ihde), Korup, Holzmann, Wurr - Farahnak, Knudsen, Ciapa (71. Sendzik), Kobert (68. Bennetts) - Pingel (81. Aramburu), Riedel (51. Lambach). Tore: 0:1 (9.) Holzmann (Foulelfmeter), 0:2 (10.) Knudsen, 0:3 (20.) Chana (Eigentor), 1:3 (43.) Coleman, 1:4 (53.) Ciapa, 1:5 (56.) Pingel, 1:6 (87.) Aramburu. Schiedsrichter: Tim Strampe (MTV Handorf). Zuschauer: 120.