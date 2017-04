„Ein schwarzer Tag für uns alle“

Ramlingen - Kurt Becker ist ein Trainer-Guru, ein Fußball-Fachmann allererster Güte. Trainer zu sein, ist sein Leben. Seit 1996, also seit 21 Jahren, sitzt er auf der Bank von Landesligist SV Ramlingen-Ehlershausen. Und der mittlerweile 62-Jährige, zudem sportlicher Leiter und im Vorstand des Clubs, hat seinen Vertrag gerade um eine weitere Saison verlängert. Spiele gegen den TuS Sulingen mag er besonders gern, auch wenn die bislang wenig erfolgreich waren. Im Interview spricht Becker über das Gipfeltreffen beider Clubs am Sonntag in Ramlingen und erinnert an den 31. Mai 2015, den schwärzesten Tag in der Vereinsgeschichte.

Herr Becker, wie groß ist die Vorfreude auf dieses Spiel?

Kurt Becker: Es gibt nichts Schöneres als so ein Topspiel, in dem wir als Zweiter mit einem Sieg punktgleich mit Sulingen werden können. Das ist eine tolle Ausgangsposition, der Reiz für ein intensives und interessantes Spiel.

Allerdings ist Ihre Bilanz gegen Sulingen nicht gerade rosig.

Becker: Das stimmt. Wir haben noch nie gegen sie gewonnen, und 2015 haben sie uns den Aufstieg verbaut. Deswegen wollen wir unsere Negativserie beenden und unbedingt die drei Punkte holen.

Sie sprechen von dem verbauten Aufstieg. Das war am 31. Mai 2015. Wie ist Ihnen dieser Tag in Erinnerung geblieben?

Becker: Es war ein extrem schlimmer, ein ganz und gar schwarzer Tag für uns alle.

Inwiefern?

Becker: Nach einer wahnsinnigen Aufholjagd in der Liga waren wir plötzlich oben in der Hitparade dabei. Uns hätte ein Punkt in Sulingen gereicht. Die Voraussetzungen waren super. Es hat uns auch in die Karten gespielt, dass Sulingens Verteidiger Manuel Meyer im Tor stand. Doch wir sind nicht mit dem Druck fertig geworden. Wir waren einfach nicht in der Lage, unsere Stärken umzusetzen. Und nach dem schnellen 0:1 haben wir dann die Hose voll gehabt. Zum Schluss mussten wir Harakiri spielen und haben noch zwei Tore kassiert. Fußball ist eben nicht planbar. Und dann kam es noch viel schlimmer.

Was passierte?

Becker: Die Stimmung im Bus war natürlich sehr bedrückend. Auf der Rückfahrt hat dann noch mein Spieler Gerhard Kwarteng erfahren, dass sein Vater plötzlich verstorben war. Gerhard hat sich auf den Boden geworfen, mit den Händen getrommelt, geschrien und geweint. Wir mussten ihn mit drei Mann festhalten, um ihn zu beruhigen. Ich habe den Jungen dann zwei Stunden im Arm gehalten. Dieser 31. Mai war – wie gesagt – ein ganz, ganz schlimmer Tag. Und er hat gezeigt, wie nebensächlich Fußball doch sein kann.

Sind Ramlingen und Sulingen die beiden besten Mannschaften der Liga?

Becker: Wir gehören da mit rein, keine Frage. Aber ich zähle auch noch Pattensen und Bavenstedt dazu. Unter diesen vier Mannschaften wird der Aufstieg entschieden. Ausschlaggebend wird am Ende sein, wer über die 30 Spiele die größte Konstanz hatte.

Sie haben ihren Vertrag gerade verlängert, Ihr Sulinger Trainerkollege Maarten Schops ebenfalls. Wie beurteilen Sie dessen Arbeit?

Becker: Ich kann das nur aus der Distanz sehen. Er ist ein super Trainer, ein extrem angenehmer Kollege und ein Fachmann. Alles hat Hand und Fuß. Es ist in Sulingen eine klare Linie zu erkennen. Ein Mann, der immer 110 Prozent gibt. - flü