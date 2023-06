„Riesig enttäuscht“: Darum verlässt Trainer Famulla den SV Mörsen-Scharrendorf kurz nach dem Pokalsieg

Von: Malte Rehnert

Friedhelm Famulla ist nicht mehr Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf. © Töbelmann

Am vergangenen Samstag gewann Friedhelm Famulla mit dem Fußball-Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf noch den Kreispokal. Doch nach dem Finale erfuhr der Trainer plötzlich, dass die Mannschaft mit ihm offenbar nicht weitermachen wolle. Was dahintersteckt.

Mörsen-Sch. – Man stelle sich mal vor: Eine Mannschaft gewinnt hochdramatisch nach Elfmeterschießen (5:3) den Kreispokal – und steht ein paar Stunden später plötzlich ohne Trainer da. Klingt schräg, ist aber genau so passiert beim SV Mörsen-Scharrendorf. Die Feierlichkeiten des Fußball-Kreisligisten nach dem Endspiel-Triumph gegen Bezirksliga-Aufsteiger TSV Bassum liefen vermutlich noch – da erklärte der früh entschwundene Coach Friedhelm Famulla nachts, dass er aufhört.

Famulla berichtet von Einigung über Verlängerung

Um die Gründe nachvollziehen zu können, muss man etwas ausholen. Der 66-Jährige und SVMS-Boss Andreas Siegmann seien sich Anfang 2023 einig gewesen, dass es im Sommer nach dreieinhalb Jahren gemeinsam weitergehen solle. So schildert es Famulla. Er habe den Kader mitgeplant, unter anderem am Wechsel von Torjäger Justin Pakleppa (TuS Sudweyhe II) nach Mörsen mitgewirkt.

Nach dem Pokalsieg erfährt der Trainer, dass er offenbar von den Spielern nicht mehr gewollt ist

Nach dem Finale habe er nebenbei erfahren, dass die Mannschaft (oder zumindest Teile davon) nicht mehr mit ihm weitermachen wolle. „Wegen Abnutzungserscheinungen“, wie er sagt. „Ich war so euphorisiert nach dem Pokalsieg – und bin dann aus allen Wolken gefallen“, erzählt Famulla: „Ich habe der Mannschaft vorher noch gesagt, dass ich mich in Mörsen sauwohl fühle. Wir hatten kürzlich einen Teamabend bei mir.“ Demnach sei er „riesig enttäuscht“ gewesen: „Vom Team, weil es hinter meinem Rücken passierte – und von mir selbst, weil ich nicht gemerkt habe, dass etwas schräg läuft. Obwohl ich schon seit 40 Jahren Trainer im Herrenbereich bin.“

Famulla tritt während einer schlaflosen Nacht zurück

Während einer schlaflosen Nacht habe er sich entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. „Von Mörsen gab es keine Kündigung“, unterstreicht Siegmann. Mit seiner Entscheidung kam Famulla wohl dennoch einer Trennung von Vereinsseite zuvor.

In Zukunft möchte der Coach „schon noch etwas machen“

Siegmann, der die „Strömungen in der Mannschaft“ wahrgenommen, aber noch nicht mit dem Trainer darüber gesprochen hatte, zeigte sich „sehr unglücklich“ über die Geschehnisse vom Wochenende. Er könne „kein schlechtes Wort“ über den bisherigen Trainer sagen: „Er hat hier dreieinhalb Jahre sehr gute Arbeit geleistet.“ Beide sind und bleiben befreundet, werden am Mittwoch sogar zusammen in den Urlaub fahren. Der Vorsitzende habe Famulla ein Zukunfts-Gespräch am Montagabend angeboten, berichtete der Ex-Coach: „Aber was für einen Sinn hätte das gehabt, wenn die Mannschaft mich nicht mehr will?“

Famulla wartet jetzt ab, ob und wie es mit ihm als Trainer weitergeht. „Ich möchte schon noch gerne etwas machen“, sagt er. Und Siegmann sucht einen neuen Coach für den Kreisligisten. Intern oder extern – beides sei möglich, verrät er: Ich knüpfe nun Kontakte.“